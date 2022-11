Los 400 kilómetros que Sergio Danilo Delgado Velandia ha caminado en busca de su madre no han recibido aún la recompensa que desde el 17 de julio de este año este hombre de 27 años busca con ahínco.

La última vez que se supo de Rosalba Velandia Salazar, una comerciante de 57 años fue un jueves de julio, sobre las 3:19 p. m. Ese día la vieron pasar por el peaje de Pescadero, un poco antes de llegar al cañón del Chicamocha.



Para ese momento, según lo que ha visto en cámaras de seguridad, ya había caminado unos 22 kilómetros desde su casa en Piedecuesta, Santander.

Le puede interesar: Su mamá los mató: el doloroso crimen de 2 niños y su papá policía en Bogotá



Tomó la carrera sexta de este municipio santandereano y caminó rumbo a la vía Nacional, de ahí en adelante es confuso todo lo que se sabe sobre su paradero.

Facebook Twitter Linkedin

Imagen de cámara de seguridad que captó por última vez a su madre. Foto: Cortesía

"Ese día no paré de buscarla hasta la 1 de la mañana -cuenta Sergio-. Hay gente que dice haberla visto sentada, que ella dijo que iba para Bogotá".



Desde aquel 17 de julio, Sergio creó una página en Facebook bajo un nombre que parece más una promesa: 'Mi mamita aparecerá'.

Lea también: La niña que sobrevivió con su padre a tragedia aérea que dejó 159 muertos



Su madre no se encontraba trabajando debido a una fuerte depresión que la mantenía guardando reposo en casa. Este hombre asegura que nunca había hecho algo así, por lo que nadie se encontraba prevenido.



"Cuando creo la página en Facebook mucha gente me empieza a escribir, que la vi aquí y allá -sostiene Sergio-. Por eso decido moverme, no quiero que mi mamá sea un número más, necesito que hagan algo por encontrarla".

Facebook Twitter Linkedin

Rosalba Velandia Salazar cumplió 57 años el pasado 30 de octubre. Sufre depresión. Foto: Cortesía

Lo último que recuerda Sergio es que le llevó una pizza, fue la última vez que la vio. Desde entonces ha caminado y caminado para que la desaparición de su madre no quede impune.

Le recomendamos: El misterio tras muerte de italiano en procedimiento policial en Cartagena



Llegó a Bogotá este 25 de octubre luego de pasar frío, resistir lluvias y soportar el dolor en sus piernas producto de los largos recorridos que fue completando gracias a las personas que han seguido su travesía a través de redes sociales. En varios pueblos lo han recibido con pancartas y velas, y hasta le han ofrecido su casa como posada.



"El 30 de octubre hice una velatón en Bogotá -asegura-. Ya tuve un espacio en el Congreso de la República y ahora voy a estar cerca de la Casa de Nariño para ver si el presidente Petro me puede ayudar de alguna forma, no quiero que mi mamá sea una cifra más".

Sergio asegura que ha recibido varias llamadas de personas que le dicen que van a matar a su madre si no les envía dinero, pero es consciente de que se trata de personas que aprovechan su sufrimiento para intentar robarlo.

Además: Asesino escapó de cárcel rodeada de tiburones, pero no de una venganza



El 30 de octubre celebró con una vela el cumpleaños número 57 de su madre. En silencio hizo una oración y continuó rogando por conocer su paradero.

"Me han dicho que tal vez esté muerta, pero ya hubiera aparecido, ¿no? -se repite- Yo solo quiero saber qué le pasó. La persona que me pueda ayudar, le agradeceré, es lo más importante de mi vida".

NACIÓN