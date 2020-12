Dos niñas de 14 y 16 años están desaparecidas en Santa Marta

Dos mujeres menores de edad de 14 y 16 años fueron reportadas como desaparecidas por sus familiares en Santa Marta. Ambas, según sus hermanos y papás, salieron de su casa en fechas distintas y no regresaron.

El primer caso es el de Andrea Carolina Corbacho Anaya, de 16 años, quien el sábado 19 de diciembre a las 5:00 p.m., sin avisarle a nadie, abandonó su lugar de residencia en un descuido de sus padres.



Su madre Carmen Anaya dijo que han sido cuatro días lleno de angustia al no saber si su hija se encuentra bien o fue raptada por alguna persona.



Manifestó que lo que está sucediendo es muy extraño, porque Andrea es una mujer de un hogar cristiano, que permanece en la casa y no se le conoce ni siquiera novio o pretendientes.

“Sus amigos no saben nada, nadie la ha visto. Estamos muy angustiados porque la niña es muy tranquila y entregada a Dios. No sabemos qué pudo suceder o si alguien se la llevó bajo presión”, manifestó la mamá.



Anaya ha pegado carteles y acudido ante las autoridades en busca de ayuda, pero hasta ahora la búsqueda desesperante no ha dado ningún resultado.Por eso razón hizo público su número de teléfono 3017360118, en el que espera recibir pronto noticias de su hija.

Un drama similar vive la familia de Carolina María Núñez Vanegas de 14 años, quien en extrañas circunstancias también huyó de su casa el día 21 de diciembre y no se sabe nada de su paradero.



“No tuvimos peleas ni nada, por eso no entiendo por qué se fue de esa manera”, manifestó uno de sus hermanas.



Según esta familia, la menor de edad se comunicó el día martes por teléfono y pidió que no fueran a la Policía ni la siguieran buscando. “La notábamos muy extraña, parecía la voz de ella pero que fuera otra persona porque nos habló como si se sintiera presionada a hacerlo, luego nos colgó y quedamos más alarmados”, agregó uno de los parientes.

Ambas familias claman la ayuda de las autoridades para que por medio del denuncio, se intensifique la busca de las dos menores de edad.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv