Desaparece hijo de víctima del genocidio de la Unión Patriótica

Cuando la pareja de campesinos Jeferson Andrés Arévalo Robayo y su esposa Gladys Tirado regresaban hacía las 10 de la mañana de este martes a su casa de ver un ganado, en la vereda El Danubio, en Puerto Rico, al sur del Meta, se encontraron con cuatro hombres encapuchados y armados que los intimidaron.

A Jeferson lo amarraron mientras que a Gladys la habrían intentado violar y degollar, denunciaron Armando Fuentes, de la Fundación de Derechos Humanos del Oriente y Centro de Colombia, y Martha Garzón, coordinadora de Víctimas de la Unión Patriótica en el Meta.



Los defensores de derechos humanos recordaron que a la señora madre de Jeferson, Luz Marina Robayo, la asesinaron paramilitares en el año 2003, en El Castillo (Meta), por ser militante de la Unión Patriótica (UP). Y señalaron que Jeferson y Gladys también son simpatizantes de esa colectividad.



Garzón manifestó que la hija de Gladys es la presidenta de la junta de acción comunal de la vereda El Danubio y por ello no descarta que por esa circunstancia también hayan sido atacados y pidieron a las autoridades que se activen los mecanismos de búsqueda urgente de Jeferson.



Mientras que Fuentes señaló que la acción la habrían realizado cuatro individuos, de los que no se sabe a qué grupo pertenecen y expresó su preocupación por el exterminio de militantes de la UP.

El comandante de Policía Meta, coronel Nicolás Alejandro Zapata, señaló que una aeronave con personal del Ejército y Policía Judicial se trasladó a la finca El Danubio con el fin de esclarecer los hechos y el paradero de la persona desaparecida.



Mientras que la mujer de 44 años fue remitida al hospital de Granada y luego a un centro asistencial de Villavicencio para su valoración médica. El coronel Zapata descartó en principio que hubiera sido abusada sexualmente, pero dijo que presenta unas heridas con arma blanca en el cuello. Agregó que las autoridades estarán informando los avances del caso.



Garzón señaló que hay 1.203 casos documentados de militantes de la UP que han sido asesinados, desaparecidos y torturados en el departamento del Meta.



VILLAVICENCIO