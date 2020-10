Gritos, empujones y disparos en desalojo a vendedores en Santa Marta

Turistas y ciudadanos en general que se encontraban la noche del viernes en el Centro Histórico de Santa Marta presenciaron un bochornoso enfrentamiento entre miembros de la Secretaría de Gobierno, Policía y vendedores informales, que se desató a raíz de un operativo de control de espacio público que lideraba la Alcaldía.



La discusión se generó luego que el secretario de Gobierno Distrital, Adolfo Bula solicitara a unos músicos desalojar la zona de comidas por no tener permisos.

La negativa del artista que argumentaba que esa era su única fuente de trabajo, dio lugar a un cruce de palabras al que se sumaron otros vendedores ambulantes y dos voceros de este gremio.



La tensión aumentó cuando el funcionario Distrital ratificó su orden de retirar a todo aquel que no tuviera permiso. En ese momento uno de los líderes de los informales, identificado como Lino Pereira, le reclamó que respetara el derecho al trabajo y lo increpó señalándolo de cometer un supuesto abuso de poder.



Adolfo Bula, igualmente se exaltó y con tono airado le pidió que lo respetara, mientras se retiraba del lugar. A partir de ahí todo fue confusión. Miembros de la Policía hicieron presencia para custodiar al Secretario de Gobierno y su equipo de trabajo.



En un video que grababa Jennifer del Toro, otra de las representantes del sector de informales, se ve como Pereira, al intentar impedir la salida del secretario de Gobierno, es tocado por un informado que custodiaba, y en medio de su ira lo empuja.



Uno de los presentes que rodeaba a Bula y para calmar los ánimos desenfunda un arma al parecer de fogueo y hace al menos dos tiros al aire que provocaron pánico entre los que se encontraban a esa hora en el parque de Los Novios.

Un operativo de control de espacio público terminó con enfrentamientos entre la Alcaldía, Policía y unos representantes del gremio de vendedores. Hubo insultos, empujones y tiros al aire. pic.twitter.com/vATwLEcYy5 — Roger Urieles (@Rogeruv) October 3, 2020

Sobre los disparos

Los representantes del gremio de vendedores, rechazaron la reacción de la persona que disparó, que consideran puso en riesgo la vida de la gente que estaba allí aglomerada.



Del Toro aseguró que quien portaba el arma era un ciudadano del común del equipo de la Alcaldía y no de la Policía, por lo tanto solicitó que se investigue y se tomen medidas judiciales en su contra.



“Es un contratista de la Secretaría de Gobierno y tuvo un comportamiento peligroso. Estos actos que atentan contra la gente de bien no se pueden permitir de ninguna manera”, manifestó Jennifer del Toro.



Por su parte la Alcaldía se pronunció a través de un comunicado de prensa aclarando “que el secretario de Gobierno no cuenta con cuerpo de protección personal. También es preciso indicar que uno de los protestantes agredió a un miembro de la Policía Nacional en el momento que trataban de proteger al funcionario Distrital”.



También rechazó cualquier acto de violencia, que pusiera en riesgo la salud y vida de la comunidad samaria, así como la seguridad y el orden.



Finalmente manifestó que la Secretaría de Gobierno, liderada por Adolfo Bula Ramírez, en compañía de autoridades distritales se encontraban realizando un operativo de control en el Parque Santander, o también conocido como Parque de los Novios, cuando fueron increpados por un grupo de personas que alteró el orden público, por lo que fue necesaria la intervención y protección de la Policía Nacional.

En un video quedó evidenciado como un Policía tropieza a uno de los reclamantes y se origina un intercambio de empujones en el que se escuchan posteriormente los disparos al aire que causaron pánico en el lugar. pic.twitter.com/cc8VRq5ymX — Roger Urieles (@Rogeruv) October 3, 2020

Es un contratista de la Secretaría de Gobierno y tuvo un comportamiento peligroso. Estos actos que atentan contra la gente de bien FACEBOOK

TWITTER

La voz de la Policía

El comandante de la Policía Metropolitana, Oscar Solarte, confirmó que los disparos no fueron hechos por miembros de la institución y detalló que el arma que se usó era de fogueo, por esa razón no hubo capturas por este hecho.



“Como autoridad procedimos a incautar la pistola de fogueo y le remitimos el caso a la Fiscalía que determinará si hubo alguna situación especial. De nuestra parte no se adelantó ninguna detención porque afortunadamente no hubo afectación física de los involucrados”, manifestó el alto oficial.

Lea también

¿Enterado de la actualidad de Colombia y el mundo? Mídase en este test

Los detalles desconocidos sobre crimen de holandesa en Cartagena

Un edificio estrato 6 se construye ilegalmente en manglar de Cartagena

ROGER URIELES

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta​