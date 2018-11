Desalojan cocinas y decomisan alimentos en mal estado en Santa Marta

La Secretaría de Salud alertó a samarios y visitantes, de abstenerse de comprar alimentos en lugares no autorizados en las playas de Santa Marta.



En los últimos dos festivos de noviembre, se llevaron a cabo nuevos operativos, que arrojaron el decomiso de alimentos en mal estado y elementos de cocina que son utilizados en ventas ambulantes.



El objetivo de la Alcaldía, es consolidar a la ciudad como un balneario turístico organizado, limpio y que garantice la seguridad a propios y turistas.

En ese sentido, fue creado un equipo institucional que integran Secretaría de Gobierno, Unidad Defensora de Espacio Público, Dadsa, Policía y Salud Distrital, el cual se toman las playas para verifican la ocupación ilegal y la comercialización de alimentos que no cumplen con las condiciones de higiene.



Las acciones de control han arrojado hasta el momento, el cierre de restaurantes por irregulares sanitarias, la incautación de cilindros de gas, estufas, mesas y otros artículos. Así mismo, el decomiso de cocinas ambulantes, en donde se preparan desayunos y almuerzos en circunstancias inadecuadas.



"Queremos que los productos que se consuman en las playas y en la ciudad en general, sean de calidad. Para lograrlo se adelantan estos planes con mucha rigurosidad exigiendo a los sitios de expendios de alimentos que cumplan las normas de salud pública establecidas", señaló Julio Salas, secretario de salud distrital.

Los controles también van dirigidos a recuperar el espacio público de playas, por eso desde la Secretaría de Gobierno y la Udep se ha efectuado el desalojo de ventas ambulantes de fritos y almuerzos, que ademas de realizar una invasión de los andenes tampoco brindan ningún tipo de garantía al consumidor.



Adolfo Bula, secretario de gobierno, precisó que solamente en la playa de Bello Horizonte, se decomisaron 39 sillas playeras, 3 mesas plásticas y más de 105 almuerzos en cajas de icopor por la violación a las normas fijadas en los decretos 376 y 182 de la Alcaldia Distrital.

"La presencia institucional se dio con el fin de hacer controles al espacio público, de playa y los malos servicios que se le están ofreciendo a los turistas en algunos sitios, fueron hallados aceites refritos y recipientes en pésimos estados”, afirma Bula.



Bula resaltó el resultado del recorrido como positivo dado a que la ciudadanía ponderó la presencia de las autoridades, en aras de permitir que los visitantes tengan mayores garantías de cara a la temporada de vacaciones.



Por su parte el secretario de Salud, hizo un llamado a las personas a no comprar comidas en lugares no autorizados. Aseguró que consumir alimentos que no cuenten con la preparación, el manejo técnico ni los sitios adecuados para su almacenamiento, puede traer consecuencias graves para el bienestar.



"La invitación es a dirigirse a restaurantes formales y verificar personalmente que cumple con todas las condiciones, para garantizar que el producto a consumir sea el mejor", puntualizó.



