Un gran operativo de desalojo adelanta la Policía y el Esmad para desalojar unas 800 familias asentadas en la invasión Villa Iler, ubicada en un populoso sector de la ciudad de Riohacha.



Más de un centenar de uniformados participan en el operativo, que se desarrolla en unas 15 hectáreas de tierra, ubicadas en el sector de la calle 40 con carrera 20, en conocido como ‘Los Cerritos’, el cual se encuentra poblado casi en su totalidad.

La comunidad los recibió con piedras y botellas, logrando herir con un vidrio la mano de un miembro del Esmad, por lo que está siendo atendido en un centro asistencial.



De acuerdo a lo señalado por el Personero de Riohacha Yeison Deluque, al principio hubo un choque con la población debido al gran número de familias, “se trató de dialogar con ellos, no accedieron a la solicitud del retiro voluntario y se registraron unos altercados con los miembros del Esmad y uno de ellos, resultó herido”.

Aunque la Personería no incide en el procedimiento, estos hacen acompañamiento a las familias para garantizar sus derechos y realizar la verificación de la participación de todas las entidades intervinientes.



“El operativo está transcurriendo de la manera tranquila y normal porque la gente ya no está oponiendo resistencia”, puntualizó Deluque.



Por su parte una de las personas desalojadas denunció que “hay mucha gente llorando en el suelo, suplicando y les pasaron por encima, no es justo. Se llevaron varias personas detenidas, entre ellas mujeres wayú con niños en brazo”.

El desalojo había sido autorizado en 2019

El desalojo obedece a que el 2 de julio de 2019, el Inspector central de policía de Riohacha José Barragán Peralta y la inspectora segunda de policía, Rita Cádiz Dkon, concedieron al propietario del inmueble Orlando Echenique Cohen un amparo policivo, tras la presentación de una querella.



Los funcionarios intentaron solucionar la diferencia a través de una conciliación, pero, no hubo acuerdo, “por lo que se procedió a la verificación de los peritos que enviaron el informe pericial, se le da trámite y se concede el amparo policivo”, explicó Cádiz.



En 2019, la orden de desalojo no se pudo prácticar debido a que no se contaba con el número de efectivos de la Policía y en el 2020 y 2021 tampoco se pudo adelantar a raíz de la pandemia de la covid-19, lo que generó que los invasores ocuparan casi todo el terreno.



“Este terreno estaba ocupado en un mínimo porcentaje y no existían construcciones de material; no obstante, los invasores haciendo caso omiso a la decisión, aprovecharon la pandemia para construir y a día de hoy, las 15 hectáreas están pobladas casi que en su totalidad”, acotó por su parte el inspector Barragán.



Es de señalar que ninguna de las tutelas instauradas por los invasores impidió el normal desarrollo de este procedimiento.Eliana Mejía Ospino

Riohacha