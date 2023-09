La empresa Cerro Matoso sufriría daños estimados en 360 millones de dólares si la empresa Canacol Energy no soluciona el problema de suministro de gas natural a los usuarios industriales.



Para el presidente de la empresa Cerro Matoso, Ricardo Gaviria, la fluctuación en el suministro del gas natural afecta el trabajo que hacen los hornos en la producción de la compañía y la reparación tiene un costo estimado en 180 millones de dólares.

La restricción del gas natural industrial acumula tres semanas, ante la problemática que enfrenta la empresa Canacol en uno de sus campos.



“Eso ha hecho que no tengamos el gas que nosotros necesitamos y en algunas ocasiones tenemos el suministro, en otras es mínimo, pero siempre hemos estado por debajo de lo que nos deben entregar para lograr una producción eficiente”, explica el presidente de la compañía.



Las millonarias pérdidas que genera el racionamiento

Cerro Matoso, en Córdoba, Foto: Archivo EL TIEMPO

Dice que la falta de suministro de gas implica tener pérdidas en la producción, pero que lo más graves es el daño que se produce en los hornos.



“Al no tener el suministro del gas de manera estable y continua implica subirle la potencia a los hornos, lo que lleva unos riesgos importantes en su estructura y eventualmente se podría llegar a un daño catastrófico y la reparación de cada horno está en los 180 millones de dólares aproximadamente”, señala.



Es enfático en decir que ese es el mayor riesgo que enfrentan después de estar operando durante tres semanas a media máquina.

"No hay equidad en el suministro"

Reclama el presidente de Cerro Matoso un suministro equitativo con relación al gas natural que en la actualidad la empresa Canacol Energy envía a la región.



“Hay clientes esenciales y no esenciales. En el primer grupo están las clínicas, las ciudades, los hogares, el gas vehicular, mientras que las industrias y las plantas generadoras de gas están en el segundo grupo. Cuando hay problema en los campos de generación de gas, es responsabilidad del productor asegurar una distribución pro-rata, lo que no está ocurriendo”, precisó.



Dijo que en la actualidad se está suministrando el mayor volumen de gas natural a los clientes esenciales dejando a las industrias con toda la restricción, sin que se aplique la norma dispuesta para estos casos.



“La restricción debe ser equitativa y repartida de manera pro-rata entre las generadoras de gas y las industrias. No sólo nosotros estamos sufriendo, sino otras industrias de la Costa Caribe”, expresó.



Anotó que un daño estructural en uno de los hornos puede también afectar a las personas que trabajan en esta área de la empresa.



Hicieron un llamado a la empresa Canacol Energy y al Ministerio de Minas y Energía para que la norma que ya existe se cumpla y no tener que sufrir un daño irreparable.

No hay cómo reemplazar la energía

Cerro Matoso tiene desde hace más de 30 años la explotación de una mina de níquel en Córdoba. Foto: EL TIEMPO

Manifestó que la empresa Cerro Matoso no tiene la forma como reemplazar el gas por otra energía para que los hornos puedan operar y que tampoco pueden importarla.



Esperan finalmente que el Ministerio de Minas y Energía pueda intervenir en la situación para que la equidad en el suministro del gas se pueda dar y no llegar a que la empresa colapse.