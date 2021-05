Bloqueos no permiten que trabajadores atiendan derrumbes en La Línea

Debido a varios derrumbes en el corredor vial entre Calarcá – Cajamarca y tras los bloqueos que tiene esta carretera, la Cámara de Comercio de Armenia y la veeduría técnica del túnel de La Línea hicieron un llamado de urgencia para la apertura inmediata de esta vía, que completa dos semanas cerrada por los transportadores.

Según las dos entidades, las consecuencias de las protestas han traído daños ‘’irreparables para esta mega obra que fue recientemente inaugurada en su primera etapa, la cual sufre los estragos del Paro Nacional’’, dijo Rodrigo Estrada Revez, presidente de la Cámara de Comercio de Armenia.



Además de ser un paso estratégico que conecta el occidente y centro del país, ‘’el avance de la obra se encuentra totalmente paralizado, pero además con inmensas dificultades dado que la maquinaria, personal e insumos como combustible no han podido ingresar’’, agregó el directivo.



Según el Instituto Nacional de Vías (Invias), en los últimos días se han presentado 37 eventos como derrumbes, avalanchas, desplomes y caída de elementos en construcción.



‘’Ha sido imposible acceder a las obras con todos los insumos necesarios para garantizar la atención al proyecto. No hemos tenido esas situaciones en el túnel de La Línea como tal, sino en otros sectores donde avanzábamos en la construcción’’, informó el director de Invias, Juan Esteban Gil.



Los bloqueos que tiene esta carretera no han permitido que los funcionarios de Invias puedan ingresar a la zona para verificar el estado de las obras y atender la emergencia.



Aunque la semana pasada se presentaron mesas de diálogo entre los transportadores y los gobernadores del Eje Cafetero, no se llegó a un acuerdo con los manifestantes de la vía en Versalles, Calarcá, quienes continúan bloqueando el tránsito por La Línea.



