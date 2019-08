Nuevos derrumbes en la vía al llano impiden fijar fecha de reapertura

Este 8 de agosto se informó que gran cantidad del material que bloquea el kilómetro 58+200 de la vía al Llano había sido retirado con éxito, por lo que se especuló sobre una posible apertura provisional de un carril de la calzada. Sin embargo, fuertes aguaceros registrados durante el transcurso del día ocasionaron nuevos deslizamientos de material sobre este punto de la calzada, por lo que el Ministerio de Transporte y Coviandes confirmaron que no se tiene fecha de habilitación de la calzada.

Manuel Felipe Gutiérrez, viceministro de Infraestructura del Ministerio de Transporte, anunció que la carretera no entrará en servicio debido a que en cualquier momento puede volver a desprenderse la montaña.

Solo cuando se haya realizado la instalación de unas barreras de contención, las cuales constan de tubos a una distancia de 75 centímetros con láminas gruesas de 12 metros, de los cuales 6 van enterrados y tienen una capacidad para soportar hasta 3 mil metros cúbicos, se podrá hablar de una apertura provisional o, en su defecto, establecer una fecha de apertura definitiva.



“La carretera continuará bloqueada en ese sector hasta tanto terminen las obras de contención. El avance o ejecución dependerá del comportamiento de la montaña, es decir que no haya situaciones exógenas o extrañas”, explicó el viceministro.

Además del viaducto por la margen derecha del río Negro, el Gobierno evalúa otras opciones con expertos. Foto: Cortesía Agencia Nacional de Infraestructura

Por su parte, Coviandes confirmó que no ha recibido ninguna orden por parte del Ministerio para una habilitación provisional y que mientras esto no suceda, las obras del kilómetro 58+200 continuarán con la vía totalmente cerrada.



Además, debido a las fuertes precipitaciones y la continua caída de material, se han visto obligados a suspender frecuentemente las obras en los días recientes.



No es alentadora la situación con el clima, según el IDEAM, la temporada de más lluvias en la región Orinoquía se mantendrá hasta inicios de septiembre, lo que podría traducirse en más caída de material y suspensiones momentáneas de las obras.

Marcela Amaya, gobernadora del Meta, aseguró que durante su recorrido a la vía del pasado jueves, presenció grandes avances. Sin embargo, Amaya recalcó que sin garantías de seguridad no accederán a una apertura de la vía.



“Mientras no se construyan los muros de contención y se garantice la seguridad en la vía Bogotá – Villavicencio, no se hará una reapertura de la calzada”, explicó la Gobernadora. Además, aseguró que se está insistiendo en una vía terciaria para reducir de 7 a 4 horas uno de los recorridos hasta la capital del Meta.

La propuesta de la Gobernación del Meta, según explicó Amaya, es intervenir Mesa Grande –también conocido como La Herradura- para lograr que esta vía terciaria sea habilitada bajo ciertos horarios establecidos. Esto, sumado a la construcción de varios puentes y puntos de manejo de agua, permitiría que en unos 8 meses se pueda restablecer en un 95 por ciento la movilidad en la vía mientras se terminan las obras del viaducto propuesto por la ANI como la solución definitiva a esta problemática.



“Tenemos la ilusión de que todo sea rápido, pero sabemos que esto tomará su tiempo y que aunque se retire todo el material, no se puede circular hasta que se intervenga y se garantice seguridad en el corredor vial”, sentenció Amaya.

La aerolínea low cost, Wingo, habilitó vuelos Bogotá - Villavicencio. Foto: Cortesía Wingo

Como un avance en los planes de mitigación de la crisis del Meta, Wingo -aerolínea low cost- habilitó una ruta Bogotá - Villavicencio con dos viajes semanales. El precio por trayecto es de unos 130 mil pesos.



El 8 de agosto el Ministerio de Hacienda aprobó la transferencia de ocho mil millones a una cuenta para atender las posibles contingencias que se sigan presentando en la vía al Llano.

