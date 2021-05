Invías pide un corredor humanitario tras derrumbe en La Línea

Un derrumbe de grandes proporciones se presentó este miércoles en el sector conocido como Cinabrio, en el kilómetro 37, en el corredor vial entre Calarcá – Cajamarca. Sin embargo, los funcionarios del Instituto Nacional de Vías (Invías) no han podido ingresar a la zona para verificar el estado de las obras y atender la emergencia debido a los bloqueos que tiene esta carretera en el sector de Versalles, en Calarcá.

"Los derrumbes no son en el túnel de La Línea ni en las zonas que ya habían sido entregadas el pasado 4 de septiembre de 2020, sino en los sitios donde actualmente nos encontrábamos en ejecución de obras, las cuales se han visto paralizadas por los bloqueos y las manifestaciones pues que no podemos acceder ni con maquinaria, ni personal, ni materiales, ni tenemos combustible", informó el director de Invías, Juan Esteban Gil.

El funcionario explicó que las obras quedaron inconclusas tras los bloqueos, "no hemos tenido la posibilidad de ver cómo es el estado de la zona, necesitamos ingresar a la zona, les hemos pedido en diferentes instancias a los manifestantes que nos permitan un acceso humanitario toda vez que no podemos perder las obras que no se han terminado".

Además de los deslizamientos de tierra en el kilómetro 37, también se presenta caída de material en los kilómetros 10 y 39 y en el sector de Buenavista. Hasta el momento, no se reportan personas o trabajadores atrapados.



"Adicionalmente queremos garantizar que el corredor de La Línea sirva de corredor humanitario para el acceso de insumos, material médico, combustible y demás. Insistimos a los líderes del paro que nos permitan ingresar para evaluar los daños que tienen estos derrumbes y poder dar continuidad a los trabajos, que podrían retrasar más la terminación de las obras de este corredor vial", añadió Gil.

La movilidad y las obras por este corredor están detenidas debido a los bloqueos de los transportadores.

ARMENIA

