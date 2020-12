Túnel de La Línea mantiene paso a un solo carril tras derrumbe

Las condiciones de la zona y el riesgo por nuevos deslizamientos no han permitido avanzar en la remoción del derrumbe que se presentó en las últimas horas a la altura del kilómetro 39+800 en el corredor vial entre Calarcá, Quindío y Cajamarca, Tolima.

En estos momentos el represamiento de vehículos se presenta en el sector conocido como La Paloma, en el Tolima y aunque ‘’los conductores pueden salir desde Calarcá y subir unos 10 kilómetros se van a encontrar con el bloqueo, así mismo viniendo desde Ibagué’’, dijo el mayor Heiber Espinel, comandante de Policía de Carreteras en el Quindío.

🚨 Sigue paso a un solo carril por derrumbe en Túnel de La Línea.



A partir de las 8:00 de la noche se presentará cierre total de la vía por el riesgo a nuevos derrumbes.



Los intensos aguaceros provocaron la saturación del suelo en el talud Bellavista, precisamente donde se adelantaban obras de estabilización desde el pasado mes de octubre. Según el Instituto Nacional de Vías (Invias), este es un sitio crítico y se generó ‘’el emportalamiento del túnel 16, afectando los trabajos que la entidad venía realizando’’.

Varios videos que circulan en redes sociales y que fueron grabados por trabajadores de la obra, han evidenciado las proporciones de derrumbe. El director de Invias, Juan Esteban Gil Chavarría informó que las labores nocturnas fueron suspendidas para evitar riesgos en la vida de los trabajadores.



‘’Tenemos los especialistas, las máquinas en la obra y tenemos lluvias leves pero estamos esperando condiciones seguras para poner a empezar a operar sobre este talud. Por el riesgo de avalancha estamos evacuando carros en el sector del alto de La Línea’’, señaló Gil.

Y agregó que ‘’estamos invitando a los conductores a que tomen vías alternas, en la noche es totalmente riesgoso transitar por ahí y además está totalmente restringido debido a las condiciones geotécnicas e inseguras que presenta este talud sobre la cordillera’’.



Los más afectados son los conductores de vehículos de carga como Antonio Pérez, quien pidió que se informe a tiempo de estas restricciones. ‘’Que nos informen a tiempo para poder tomar una vía como la de letras, porque yo si vengo de Cali y me toca parar porque no hay vía, ya no puedo echar ni para adelante ni para atrás porque cómo hacemos para voltear una mula de estas en un espacio como este y se nos están dañando la carga de productos perecederos’’, expresó.

