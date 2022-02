Quince muertos, entre ellos tres menores, 34 heridos y más de 100 personas damnificadas era en la noche del martes el saldo preliminar de la tragedia que vivió desde la mañana Risaralda, a causa de las fuertes lluvias.



Un aguacero provocó un deslizamiento que sepultó seis viviendas y afectó otras 20 en el sector de La Esneda, en límites entre Pereira y Dosquebradas, y también causó el desbordamiento del río Otún.



La emergencia, de acuerdo con los habitantes del sector, se presentó hacia las 6:25 de la mañana, y desde entonces comenzaron los trabajos de rescate, liderados por organismos de emergencia, acompañados de la comunidad, pero estos tuvieron que ser suspendidos en varias oportunidades porque en la capital de Risaralda, prácticamente, no dejó de llover en todo el día.



El alcalde de Pereira, Carlos Maya, señaló que hace alrededor de 25 años se presentó una emergencia similar en la zona, que sufre crecientes del río durante las temporadas de lluvia.



Tragedis invernal en Risaralda dejó 15 muertos y 34 heridos. Foto: EFE

“La ribera del río Otún ha sido invadida muchas veces y aunque la hemos desalojado para que las familias no vivan ese riesgo, mucha gente regresa. Ahora estamos concentrados en recuperar los cuerpos y encontrar más sobrevivientes, y después pensaremos en la reubicación”, comentó el mandatario local.



Sin embargo, este no es un barrio irregular ni una invasión y el sector siempre ha sido reconocido por parte de las autoridades locales de Pereira.



De acuerdo con la Alcaldía, la tragedia de presentó por una saturación del terreno, luego de más de 12 horas continuas de lluvia.



“El factor detonante de la emergencia fue una ruptura en el canal de la acequia que, al colapsar, generó una acumulación y flujo constante de agua hacia la ladera”, informaron desde la administración.



Los bomberos de Dosquebradas, que fueron los primeros en llegar al lugar de la tragedia, pues la zona limita con ambos municipios, señalaron que el riesgo de un desastre mayor en la zona continúa pues el caudal del río sigue siendo muy alto.



Por eso evacuaron todas las viviendas ubicadas a dos manzanas del sector afectado.

Debido a la gran cantidad de heridos que se presenta, la red hospitalaria se declaró en alerta amarilla. Uno de los hospitales donde han recibido más pacientes es el hospital San Jorge, desde donde se entregó un parte preliminar.



“Entre los heridos hay dos en cirugía, una con diagnóstico de neumotórax y otra con trauma en miembros inferiores con riesgo cardiovascular”, informó la gerente del hospital, María Elena Ruiz.



De una tragedia como estas no se tenía registro hace casi cinco años en el Eje Cafetero, cuando las lluvias provocaron un deslizamiento en abril del 2017, en Manizales, el cual dejó 17 personas muertas. Y el antecedente más reciente en el país fue en Mallama, Nariño, cuando un deslizamiento en noviembre del 2021 dejó también 17 víctimas.



Las estremecedoras imágenes de la tragedia invernal en Pereira. Foto: Alexis Múnera

Los rostros de la tragedia

Familias, viviendas y negocios quedaron destruidos y sepultados en medio de los escombros. Los relatos que se escuchan en medio de la correría de los organismos de socorro y de la comunidad que ayuda a buscar sobrevivientes o víctimas mortales son estremecedoras.



“En esa zona vivían tres tíos, primos y sobrinos. Mi sobrina se salvó porque estaba despierta, pero la niña (su hija) murió, pues la pared de la casa cayó cuando estaba todavía en la cama. Eso es muy duro que uno tenga que ver a la familia así”, dijo una de las vecinas del lugar.



A esta mujer también se le murió uno de sus tíos, y tiene otros cuatro familiares en la clínica San Rafael de Pereira.



Otras familias no perdieron a uno de sus miembros, pero sí todo lo que tenían. Ese es el caso de Pedro Lugo, quien vivía con su esposa y sus hijos en una de las viviendas de la avenida del Río con calle 26.



De su negocio, una chatarrería, solo le quedan los recuerdos. “El derrumbe se me llevó todo donde era mi negocio, me quedé sin nada, pero gracias a Dios mi familia y yo estamos con vida”, narró.

Tragedis invernal en Risaralda dejó 15 muertos y 34 heridos. Foto: EFE

Lugo señaló que a las 6:30 de esta mañana todo eran gritos y desolación. “Cuando salimos a ver qué pasó, la gente corría para todos lados. Yo me acerqué y logramos rescatar a varios, pero después llegaron las autoridades y los dejamos hacer lo suyo.



Era muy triste uno ver que perdía a los vecinos de toda la vida”, señaló el hombre que lleva más de 50 años habitando este sector de la capital risaraldense.



A pocas cuadras del lugar de los hechos también abunda la preocupación y la tristeza. Dos cuadras abajo del lugar vive José Quintero, quien perdió a varios miembros de su familia.



“Se me murió el yerno y el hermano, y mi hija está en el hospital muy grave. Cuando bajé y vi todo eso destruido fue muy duro. Mi yerno tenía una tiendita y mi hija estaba recostada porque madrugan mucho para hacer las arepas; ella está delicada, pero bien”, comentó Quintero.



Las autoridades esperan este miércoles, desde las 6 a. m., continuar con labores de búsqueda, pues no se descarta que haya más desaparecidos, y remoción de escombros, y han dicho que tomarán medidas para reubicar a algunas familias que resultaron damnificadas. Pero los trabajos dependerán del estado del clima.



LAURA USMA CARDONA

Para EL TIEMPO

Pereira