A las 6: 20 de la mañana del pasado martes un alud de tierra de 4.000 metros cúbicos cayó sobre el barrio La Esneda, de Dosquebradas, después golpeó el río Otún y siguió de largo hasta las calles 24 y 25 de la avenida del Río, en Pereira, dejando 17 muertos y una decena de viviendas afectadas.



El reporte de las autoridades locales fue que la tragedia había sido causada porque en la parte alta de la montaña había una acequia y aumento desmesurado de las lluvias, pero los geólogos que han estudiado por años estas montañas les salieron al paso a las afirmaciones y aseguraron que esto no se puede ver como un hecho coyuntural.

Desde la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo (ACGGP) hicieron énfasis en que “los desastres no son naturales”, y que Colombia necesita un geólogo por municipio para que las inundaciones y movimientos en masa no generen estas pérdidas de vidas.



Clemencia Gómez, presidenta de la Junta Directiva de la ACGGP, dijo que particularmente en esta emergencia se conjugaron situaciones por acción o por omisión, ambas provocadas por el hombre.

Una parte de la montaña cayó sobre el río Otún y esto provocó una 'bomba' que destruyó las viviendas. Foto: Alexis Múnera

El problema no es la geología, sino la vulnerabilidad por ubicarnos en terrenos así. La catástrofe de Pereira no es aislada. Lo mismo pasó en Manizales y en Mocoa FACEBOOK

“El problema no es la geología, sino la vulnerabilidad por ubicarnos en terrenos así. La catástrofe de Pereira no es aislada. Lo mismo pasó en Manizales y en Mocoa. Para los profesionales sensibles de la tierra es muy triste conocer los problemas de la zona, poder aportar a su solución y que aun así se sigan presentando estas tragedias”, dijo Gómez.



La presidenta agregó que faltan políticas públicas, pues los conocimientos sobre la tierra se quedan encima de los escritorios de los funcionarios y no llegan a las comunidades. “No hemos logrado permear las políticas públicas. Hacemos mapas y estudios que no trascienden”, aseguró.



Los geólogos ya habían advertido que una tragedia como esta iba a ocurrir en la zona del desastre de esta semana en Pereira y Dosquebradas, Risaralda, pues en 1926 y en 1976 las laderas de esa zona del área metropolitana cedieron. También pasó hace poco, en el 2020, solo que la tragedia no fue en un barrio, sino sobre la variante La Romelia - El pollo y dejó cuatro víctimas mortales.

Facebook Twitter Linkedin

Esta fue la zona donde rescataron a la última víctima (17) del deslizamiento en Pereira. Foto: Alcaldía de Dosquebradas

No podemos predecir cuál se va a desprender. Pero hay varios susceptibles, el Topacio, Rocío bajo, por ejemplo. Son muchos, pues se fueron haciendo a la par con el crecimiento de las ciudades FACEBOOK

De acuerdo con Juan Mauricio Castaño, docente de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), y miembro de la Red Hidroclimatológica de Risaralda y del Sistema de Alertas Tempranas, la condición de vulnerabilidad de quienes están asentados allí, sumado a las lluvias constantes, son el escenario perfecto para que una tragedia de estas magnitudes se repita, como ya se ha repetido.



“Las zonas de altas pendientes, que en nuestro territorio de montaña pueden contarse por centenas, fácilmente presentan esta combinación que terminaría –eventualmente– en un deslizamiento, pero no podemos predecir cuál de todas se va a desprender. Lo que sí se sabe es que si hay lluvias intensas, aumenta la probabilidad de que ocurran”, explicó Castaño.



“No podemos predecir cuál se va a desprender. Pero hay varios susceptibles, el Topacio, Rocío bajo, por mencionar algunos. Son muchos, pues se fueron haciendo a la par con el crecimiento de las ciudades”, dijo Castaño.

Facebook Twitter Linkedin

En este sector del río Otún han ocurrido tres tragedias similares con intervalos de entre 45 y 50 años. Estas catástrofes han cobrado más de 100 vidas. Foto: Diego A. Gonzales

Esa probabilidad se identificó claramente tras la avalancha de 1976, que dejó 80 muertos. En esa época se reubicaron 1.800 familias, pero luego otras llegaron. Así lo explicó Ernesto Zuluaga, director de la Carder en esa época, la cual se fundó para evitar estos desastres.



“Después de esa tragedia nació la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder). Su función principal fue resolver los problemas críticos del río, esa era su tarea. Entre los 80 y los 90 se consiguieron 150 millones de dólares para reubicar a 1.800 familias, estabilizar taludes y demás, varios barrios se crearon producto de eso. Pero no duró”, dijo Zuluaga.



Con los años, sostiene Zuluaga, la Carder tomó más responsabilidades y lo que pasara con el río pasó a ser uno de muchos temas. “Me parece lamentable que desaparecieran los controles. La gente olvida las tragedias y asume los riesgos, vive allá pensando que no va a volver a pasar, pero es responsabilidad de las autoridades ejercer control que la protejan”, concluye.



La reubicación

Aunque se sabe que la solución inmediata es reubicar a las familias en riesgo, aún no hay una política a largo plazo.



El director actual de la Carder, Julio Gómez, dijo que las construcciones ilegales complican la situación, pues unas se reubican y otras vuelven.

Facebook Twitter Linkedin

Al parecer, la tragedia fue ocasionada por una saturación del terreno tras más de 12 horas de lluvia. Foto: Google Maps/Diger

Esto es una sumatoria de errores y un acumulado histórico de omisiones de varias partes FACEBOOK

“Es un tema difícil porque ante un desalojo todo el mundo reacciona. Esto es una sumatoria de errores y un acumulado histórico de omisiones de varias partes”, apuntó Gómez, y agregó que en la zona faltan unas 2.000 familias por reubicar, casi el mismo número que trasladaron a otros barrios en 1986, tras la tragedia del 76.



El tema es que la amenaza está en todo el departamento y todavía no ha comenzado la primera temporada de lluvias. En la misma situación de riesgo de las más de 100 familias damnificadas del reciente desastre están otras 55.000 en todo Risaralda que, según el director de la Carder, están ubicadas a lo largo del río Consotá, el río Otún, la quebrada Mina Rica, la San Jorge y en el río Cauca.

LAURA USMA CARDONA

Para EL TIEMPO

PEREIRA

