Cien personas estarían atrapadas por derrumbe en la vía Pasto - Mocoa

“Pedimos ayuda…no se olviden de nosotros”, es la voz de auxilio de una de las casi 100 personas que quedaron atrapadas en la vía que de Pasto conduce a Mocoa por causa de los deslizamientos de tierra ocasionados por el fuerte invierno que azota a esta región del sur del país durante los últimos días.

La incomunicación terrestre entre los departamentos de Nariño y Putumayo es de tales proporciones, que al menos ya se contabilizan diez deslizamientos de tierra provocados por las torrenciales lluvias de los últimos días.



Los desesperados pasajeros y conductores que se movilizaban en vehículos particulares y de servicio público ahora se encuentran a la altura del tramo entre San Francisco y Mocoa, en el vecino departamento del Putumayo, y no pudieron continuar su marcha.



(Le puede interesar: Tragedia en San Andrés: turista murió tras accidente en carro de golf)



Ahora, abandonados a su suerte, esperan al interior del único restaurante existente en esa zona casi selvática, desde donde solicitaron de manera angustiosa al Instituto Nacional de Vías, Invías, el envío de maquinaria a la zona que les permita continuar el prolongado viaje y llegar hasta sus destinos, para algunos la ciudad de Pasto, para otros Mocoa.



Entre los afectados figuran niños y personas de la tercera edad, quienes completaron entre un día y dos días y medio en la carretera, a la espera de que pronto sea despejada.



“Hacemos un llamado muy especial al personal de Invías para que por favor nos ayude en la vía Mocoa-San Francisco, estamos en el restaurante Los Cristales alrededor de 35 personas”, expresó uno de los pasajeros.



(También lea: Vacunados tendrían 'boleta' para entrar al Pascual Guerrero)



Jorge Hidalgo, conductor de una camioneta indicó: “la verdad ya no tenemos alimentos, estamos muy preocupados, por favor un nuevo llamado de atención, ya llevamos aquí dos días y medio”.



Una mujer adulta mayor que salió de Pasto el pasado miércoles con destino a Puerto Asís reclamó el apoyo de los alcaldes del Alto y Bajo Putumayo, para que le ayuden a salir de la grave emergencia que está viviendo.



“No se olviden de nosotros, estamos atrapados en la carretera por el fuerte invierno”, reveló y agregó: “por favor esperamos que nos ayuden a salir de aquí, estamos aguantando mucho frío y hambre, queremos llegar a nuestras casas”.



Otra joven pasajera de una camioneta de servicio público con su niño en brazos comentó: “tengo a mi hijo enfermo, ya llevamos más de 24 horas aquí, nos dicen que mañana ya no habrá comida, por favor envíen rápido las maquinas, nos tienen olvidados”.



(Lea también: Capturan a presuntos responsables de secuestro a miembros del Esmad)



Propietarios de restaurantes y graneros localizados en el mismo tramo de la carretera más conocida como “El trampolín de la muerte”, también solicitaron al organismo atender la emergencia porque se están quedando sin alimentos y víveres para brindarles atención a pasajeros y conductores de los automotores.



En el sector conocido como Buenos Aires, muy cerca de El Mirador, Rosa María advirtió que el drama que viven algunas personas es de extrema gravedad porque viajaron enfermas para cumplir con citas médicas, pero no pudieron llegar y se quedaron en la vía.



“Aquí hay varios camiones y camionetas paradas, ayer estuvo la máquina en un derrumbe pero se devolvió y no quiso regresar”, comentó.



(Le puede interesar: Salas UCI del Cauca se encuentran al 97 por ciento de ocupación)



Muy cerca del río Blanco, solo en el trayecto hasta la localidad de San Francisco se registran cuatro deslizamientos de tierra de grandes proporciones.



“Dicen que la banca de la carretera se va a ir, por eso ya no se puede pasar y la retroescavadora por aquí todavía no llega, necesitamos llegar rápido”, dijo Miguel, el afligido conductor de un vehículo que salió desde Mocoa en la mañana del jueves con destino a la ciudad de Ipiales.



Por fortuna hasta hoy las autoridades no han reportado accidentes o hechos que lamentar.



MAURICIO DE LA ROSA

PASTO

Más contenido de Colombia

- Luces del estadio Pascual Guerrero deslumbraron en prueba técnica



- Exmilitar tuitero pidió perdón a Petro por amenazarlo de muerte



- Joven modelo caleña recibió disparo con arma traumática en un atraco