El sur del país continúa incomunicado como consecuencia de un gigantesco derrumbe ocurrido durante la mañana del lunes en la vía que conecta a Popayán, a la altura del kilómetro 75, sector de Párraga, con el municipio de Rosas, en el Cauca.



El Presidente de la República, Gustavo Petro, informó que hay más de 700 personas damnificadas, que representan 164 familias en las veredas Alto de las Yerbas, Soledad, Párraga Viejo, Santa Clara y Chontaduro, en zona rural del municipio; y hay 64 viviendas totalmente destruidas.



Desde el sábado, cuando se vivía el puente festivo de Reyes, surgieron las primeras preocupaciones, pero parecían lejanas y muy arriba, cuenta Jesús Alirio Zúñiga, un habitante de la vereda La Soledad.

Empezó muy arriba y, de pronto, por la parte baja no se veía nada. Pero en la tarde del domingo, en medio de cambios de clima, lluvia y frío, se sintió que los sonidos de la tierra eran más cercanos

“Empezó muy arriba y, de pronto, por la parte baja no se veía nada. Pero en la tarde del domingo, en medio de cambios de clima, lluvia y frío, se sintió que los sonidos de la tierra eran más cercanos”, señaló Zúñiga.



Según información de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), unos 60 municipios presentan niveles de amenaza alta y moderada por deslizamientos, pues debido al fenómeno de la Niña –que se extendería hasta abril– las lluvias han sido protagonistas en varias regiones.



Uno de ellos es esta zona de Rosas, donde tras el derrumbe, que por fortuna no dejó víctimas mortales debido a que muchas familias permanecían en alerta por el rugir de la montaña, familias como la de José Alirio quedaron incomunicadas.



Fueron horas de incertidumbre y angustia porque estaban aislados varios de los más de 20 integrantes de la familia Zúñiga. También unos vecinos de la vereda La Soledad, pues fueron 500 metros cúbicos de material los que cayeron sobre la zona, bloqueando la vía y destruyendo varias viviendas.



El derrumbe que se presentó en Rosas, Cauca, ha dejado más de 150 familias damnificadas. Foto: Juan Pablo Rueda

“Cuando se vino la cuestión, no nos dio tiempo a nada. Yo me alcancé a salir. Mi hijo y una nuera quedaron atrapados. Vinieron a salir el lunes por ahí a las 10 de la mañana. No alcanzamos a sacar nada, no tenemos ropa, no tenemos comida y los animales están allá”, lamenta el campesino.



Zúñiga hizo un llamado a los gobiernos nacional y departamental para que los reubiquen, pero no en el municipio.



El director de la UNGRD, Javier Pava Sánchez, anunció ayer que se instalará un Puesto de Mando Unificado (PMU) para definir el plan de atención de las familias afectadas, así como las disposiciones necesarias para mitigar los riesgos generados por el desprendimiento de la tierra en la montaña.



“Uno de los propósitos principales del PMU es definir la reubicación de las familias y encontrar una solución definitiva a su lugar de vivienda”, indicó Pava.



Debido a la situación, el presidente Gustavo Petro canceló su agenda en Chile para regresar a Colombia y visitar la zona de la emergencia.



No obstante, por mal tiempo en el punto del derrumbe, el jefe de Estado llegó a Cali para evaluar las condiciones de los damnificados y los planes por realizar.

Incremento en pasajes



De otro lado, autoridades confirmaron la apertura de una vía alterna a la Panamericana para habilitar la circulación entre Nariño y el Cauca; no obstante, solo se permite el paso de particulares, pues la vía se encuentra en mal estado y los vehículos de carga podrían generar afectaciones. Por esta razón, los vehículos de carga provenientes de Nariño hacia el interior del país continúan estancados.



A esto se suma que los costos de viajar por tierra y aire han tenido sus alzas. El tiempo de desplazamiento por carretera se extiende hasta 10 horas.



Más de 150 damnificados y miles de personas que viajan de Pasto al interior del país,están represadas en Rosas, Cauca, por underrumbe. Foto: Juan Pablo Rueda

Hay quienes se han aventurado a ir hasta el sitio de la emergencia, pensando en cruzar a pie, pero los riesgos son serios en vista de la fragilidad del terreno removido.



En el Cauca, muchos viajeros han decidido tomar camino por una ruta que lleva a Putumayo, ir hasta Inzá, en límites con Huila, para seguir en busca de Popayán y retomar la carretera Panamericana.



El viaje por esos territorios se recomienda de día por los riesgos en el terreno, aparte de los que representa la presencia de bandas de delincuencia común, narcotráfico o subversión.



Asimismo, en la terminal de transportes de Cali, las transportadoras mantenían la venta de pasajes en las rutas al sur del país.



La situación es crítica en Nariño. Desde el lunes festivo se suspendió el despacho de vehículos de servicio de transporte público desde la terminal de transportes de Pasto hacia el departamento del Cauca.



La secretaria de Infraestructura de la Gobernación de Nariño, Sonia Velasco, recomendó a la comunidad en general evitar el corredor vial Pasto-Popayán-Cali “con el fin de facilitar el tránsito de maquinaria de Invías hasta el punto de atención y estar atentos a los reportes oficiales”.



Igualmente, solicitó la funcionaria a los conductores de vehículos pesados y livianos evitar transitar vías alternas que no estén debidamente autorizadas por el Instituto Nacional de Vías (Invías).

El derrumbe que se presentó en Rosas, Cauca, ha dejado más de 150 familias damnificadas. Foto: Juan Pablo Rueda

El sur del país necesita conectarse con eficiencia y seguridad, la modernización del corredor Pasto-Popayán debe ser una prioridad del Gobierno Nacional

Desde la regional en Nariño de Invías se comunicó que la única vía alterna habilitada para vehículos livianos es La Depresión-La Sierra-Rosas, en el departamento del Cauca.

Si se trata de llegar hasta el interior del país desde Nariño, la opción es la vía Pasto-Mocoa-Pitalito-Popayán, que tiene una distancia de 278 kilómetros y se puede recorrer a una velocidad normal en 11 horas, aproximadamente.



En la última vía, el tramo Pasto-Mocoa, también denominado el ‘Trampolín de la muerte’, está aún destapado, tiene 145 kilómetros de distancia y por las dificultades que presenta se puede transitar, en condiciones normales, entre 4 y 5 horas.



Ante esta nueva emergencia vial que deja aislado a Nariño del resto del país, voceros de distintos sectores están solicitando al Gobierno Nacional que ponga todos sus ojos en la red vial de la región.



Entre tanto, el representante a la Cámara por Nariño, Juan Daniel Peñuela, indicó que “el sur del país necesita conectarse con eficiencia y seguridad, la modernización del corredor Pasto-Popayán debe ser una prioridad del Gobierno Nacional, la región ganaría competitividad y se avanzaría en la paz total”.

Nuevo derrumbe por lluvias entre Risaralda y Chocó

Ayer se registró un deslizamiento de grandes proporciones en el kilometro 16 de la vía entre Risaralda y Chocó, en el sector conocido como Regaderos. Según los reportes de las autoridades, el desprendimiento del alud de tierra no dejó víctimas fatales.



Las autoridades habilitaron el paso por una vía alterna. Foto: Invías

El Instituto Nacional de Vías (Invías), encargado de esta carretera, informó que habilitó el paso provisional para vehículos livianos entre Santa Cecilia y Pueblo Rico, en Risaralda. Para los viajeros que se trasladen entre Quibdó y Pereira se recomienda tomar la vía alterna Quibdó-Carmen de Atrato-Ciudad Bolívar-Bolombolo-La Pintada-Pacífico 3-Pereira. Hace un mes, en esta vía se produjo un derrumbe que dejó un saldo de 34 víctimas mortales.

REDACCIÓN NACIÓN Y POLÍTICA

