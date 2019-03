Ecopetrol denuncia derrame de crudo en río Güiza tras atentado

Ecopetrol denunció en la noche del viernes 22 de marzo un atentado al Oleoducto Trasandino en la vereda San Francisco, en Ricaurte (Nariño), que ocasionó caída de crudo en el río Güiza, ubicado al norte de la vereda.

Según informó Ecopetrol a EL TIEMPO, la comunidad de la vereda San Francisco reportó al Ejército que se escuchó una explosión en la zona y se verificó que la detonación provenía de una explosión proveniente del Oleoducto Trasandino.

Por su parte, Ecopetrol verificó anoche que no se trataba de la explosión de una válvula por fallas sino que se trató de un explosivo insertado manualmente en el tubo.



Aunque el oleoducto había dejado de bombear crudo desde las 7:00 p.m. del viernes 22 de marzo, material restante del tubo se alcanzó a derramar en el río Güiza tras la explosión, por lo que Ecopetrol instó a la comunidad de la vereda de San Francisco y a todos aquellos que habitan cerca al río que se abstengan de usar el agua de este afluente.



"Hoy hemos instalado unas barreras de contención en el río para atrapar el crudo que alcanzó a caer para que no contamine más aguas abajo. Ubicamos un dispositivo en el tubo para contener esa fuga del producto y garantizar que la gente no se acerque a la zona por temas de seguridad", informó la empresa a EL TIEMPO.



En este momento, personal de Ecopetrol trabaja en la zona como parte del plan de contingencia que activó la empresa.



De los cuatro ataques anteriores que se habían registrado en el oleoducto este año, tres ocurrieron en Mallama y uno en Barbacoas.



Noticia en desarrollo...

ELTIEMPO.COM