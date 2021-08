Actos vandálicos en campo petrolero producen derrame de crudo en quebrada

La compañía petrolera Frontera Energy denunció un nuevo acto vandálico contra el campo petrolero Sabanero, en Puerto Gaitán (Meta), el cual provocó el derrame de crudo y la contaminación del caño (quebrada) Javia.

La empresa privada les atribuyó esa acción a integrantes del resguardo indígena Sikuani Domo Planas, incursiones, vandalismo y saqueo en ese campo petrolero que se vienen cumpliendo desde septiembre del año 2020.



Según Frontera Energy, el pasado 30 de junio se presentó un derrame del crudo que aún se encontraba almacenado en el campo como resultado del hurto de unas válvulas y cuando la compañía estaba adelantando las acciones necesarias de contención de la mancha, con el fin de prevenir un riesgo de contaminación mayor, especialmente en el caño Javia, se evidenciaron nuevos actos de sabotaje.



En medio de las labores de limpieza, el pasado 2 de agosto, rompieron uno de los tanques de recolección de fluidos de la emergencia ambiental. La compañía procedió inmediatamente a la recuperación mediante equipo de bombeo de los 3.000 galones de fluido derramados.



Frontera aseguró que informó a las autoridades ambientales, municipales, departamentales, del orden nacional y judiciales para llevar a cabo la correspondiente investigación y sanción a los responsables.



Esta situación ha ocasionado, además del cierre total del campo desde septiembre del año pasado, distintas emergencias operacionales que han puesto en riesgo la integridad de la comunidad y del medio ambiente, concluye la compañía petrolera.



El gobernador del resguardo Domo Planas, José Jeider Chipiaje Granados, dijo que no sabe quien hizo los daños a la infraestructura del campo petrolero, porque pueden ser personas de otras zonas que llegan al sector y hacen esos actos, y luego les echan la culpa a ellos.



No obstante, señaló que su comunidad está inconforme con el trato dado por la empresa petrolera en la medida que entregan beneficios a los finqueros de la región, mientras que a ellos no se benefician en nada, pese a que el campo petrolero está dentro de su resguardo.



VILLAVICENCIO