Deportista paralímpica denuncia agresión de conductor de bus por ir con silla de ruedas

La tenista paralímpica, Érika Andrea Vásquez Martínez, denunció ser víctima de un hecho de intolerancia y discriminación este domingo, 11 de febrero, cuando el conductor de un bus de transporte público, que cubre la ruta desde el municipio de Circasia hasta Armenia, la habría agredido por ir en silla de ruedas.



La joven alegó por medio de su cuenta de Facebook la terrible situación que le habría hecho pasar el chofer del bus de placas TJB 239 de Circasia, el cual está adscrito a la empresa Cootranscien, dedicada a la prestación del servicio de transporte público intermunicipal.



Según explicó la deportista, el conductor no quería prestarle el servicio de transporte, siendo el último bus que operaba en la jornada del domingo, por lo que Vásquez le ofreció pagarle doble pasaje por ir con la silla de ruedas.



"El señor me dijo 'antes agradezca que la recogí, porque no le pensaba parar'", manifestó la tenista en la grabación.



Sin embargo, dice Vásquez, el chófer le negó el servicio de transporte a la mujer al ver que debía esperar a que ella subiera su silla de ruedas al bus para poder viajar segura.



Este hecho causó que algunos pasajeros salieran en defensa de la deportista, reprochándole al conductor el terrible gesto.

Los reclamos generaron la ira en el chofer, quien se bajó del vehículo y amenazó a las personas que estaban defendiendo a Vásquez con un objeto que, según reportó la tenista, al parecer era un cuchillo. Sin embargo, también se dice que podría ser un destornillador.



Al ver que estaba siendo grabado, el conductor volvió a subirse al bus, por lo que en segundos la tenista tuvo que bajarse antes de que el hombre arrancara mientras ella estaba en la puerta.



"Arrancó el bus y me tocó tirarme. Qué grosero", expresó la tenista luego de que el chofer la dejada tirada en la calle en plenas horas de la noche del domingo.



Por fortuna, nadie salió lesionado, y la mujer logró ponerse en contacto con un conocido que la regresó a su vivienda.



"Deseo que ojalá no tenga nunca que pasar por alguna situación similar y deba experimentar la impotencia y tristeza que tan sólo una palabra o acción puede ocasionarle a otra persona", dijo la tenista en una publicación de Facebook.



Hasta el momento, la empresa de transporte público intermunicipal, Cootranscien, no se ha pronunciado al respecto.

