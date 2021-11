Deportista colombiana busca recursos para competir en Tailandia

El próximo 4 de diciembre, la deportista quindiana Valentina Betancourt Garcés tiene que estar en Bangkok, Tailandia, para competir en el campeonato mundial de Muay Thai, sin embargo, aún no cuenta con el dinero para su viaje, que cuesta unos 35 millones de pesos. La joven de 14 años clasificó tras quedar subcampeona en la categoría juvenil, el mes pasado en Brasil.

Betancourt aprendió el muay thai, o boxeo tailandés, gracias a la fundación Sport Is Your Gang Armenia (SIYGAQ), que apoya la formación deportiva de niños y jóvenes del barrio Las Colinas, al sur de la capital quindiana.



"Empecé a entrenar los domingos con la fundación y me salió la primera pelea en Pasto, donde gané medalla de oro; luego en Cali también logré medalla de oro y por esto me invitaron al sudamericano en Brasil. En la última pelea quedé subcampeona y de ahí me dieron un cupo al campeonato mundial en Tailandia y estamos buscando los recursos para poder viajar", relató la joven.

Le puede interesar: Así es la vida de 6 Martínez, 3 meses después de hacerse famoso



Para viajar a Brasil, la deportista contó con el apoyo de un padrino que donó los tiquetes aéreos.



El director de la fundación Sport Is Your Gang Armenia, Mateo Arbeláez, dijo que buscan padrinos para apoyar el viaje de Betancourt. "Hemos tenido muy buenos logros y sobre todo con el resultado en Brasil, pero el objetivo es llegar a los olímpicos de 2024, en Francia, ya que a partir de este año el deporte fue catalogado como olímpico. No es un propósito descabellado porque hemos logrado cosas", comentó el director.

Lea también: Este es el barranquillero que ganó concurso internacional de tatuajes



Aunque han tocado las puertas del Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Armenia (Imdera) y del Instituto de Deportes del Quindío (Indeportes), hasta el momento no han logrado apoyo pues no se ha constituido la liga de Muay Thai en el departamento.



"Nos han negado la ayuda porque no somos liga deportiva pero ya estamos en proceso de constituirla para tener mejores resultados. Parece que para el viaje de Valentina nos podrían apoyar con algún recurso, pero aún no está confirmado", añadió Arbeláez.



La joven debe viajar a Bangkok a partir del 15 de noviembre. La deportista puede ser contactada en el número telefónico 3227912350

ARMENIA

Más noticias de Colombia:

La temida banda 'Leviatán', conformada por menores y jóvenes en el Valle

Dos bugueños entre los 19 muertos en un accidente en México

Habitantes de Florián, Santander, arriesgan sus vidas en puente artesanal