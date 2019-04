Denuncias de garantías, las más frecuentes en Armenia

En más su reciente visita a la capital quindiana, Juan Felipe Plazas, director de la Red Nacional de Protección al Consumidor, adscrita a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), señaló que durante los cinco años de funcionamiento que lleva la sede en Armenia, se han atendido a más de 61.000 ciudadanos, y solo este año llevan más de 3.000 personas.

Según Plazas, en el ‘top’ tres de los incumplimientos que se reclaman en Armenia son: en tercer lugar se presentan los reclamos por la prestación de servicios de salud como la asignación de citas o cirugías y la entrega de medicamentos, le sigue en segundo lugar el reclamo por la prestación de servicios públicos domiciliarios como los cobros excesivos o cobros que se no aceptaron voluntariamente.



En primer lugar están las garantías de los productos, o en el incumplimiento de contratos o cláusulas abusivas por parte de los comerciantes.



“Es la situación más relevante, corresponde a un 71 por ciento de esos 61 mil usuarios que nos han visitado durante estos años”, dijo Plazas.



Durante la visita del funcionario, varias personas denunciaron el incumplimiento en las promesas de compraventa de decenas de personas que están pagando sus apartamentos en el proyecto Callejas de San José (torre 2), de la constructora Construinversiones, en la capital quindiana.



Uno de ellos fue César Ladino, quien aseguró que “me asaltaron en mi buena fe, años con este proyecto y nada que nos entregan. Ahora están pidiendo más dinero del pactado en la promesas de compraventa para poder terminar los apartamentos porque ya no tienen plata”, se lamentó.



“La constructora ha prorrogado en múltiples ocasiones la entrega por excusas cómo factores climáticos, falta de materiales, falta de escombrera y falta de dinero. Hace dos semanas, les empezaron a pedir más dinero a los clientes, entre 12 y 28 millones de pesos de acuerdo al área del apartamento, cuando este incremento no estaba estipulado en la promesa de compraventa, vulnerando así los derechos de los consumidores”, relató Damaris Cañas, abogada de varios compradores de este proyecto.



Hace un año, el ingeniero y dueño de Construinversiones, Jamid Andrés Alzate, le afirmó a este medio que los apartamentos se entregarían en junio o julio de 2018, no obstante a la fecha todavía no se han entregado y la empresa está a la espera los recursos que les pidieron de más a los compradores para continuar con las obras.



“En esta empresa hemos hecho un esfuerzo descomunal por adelantar las obras, pero el cliente no entiende el tema de la fiducia, y no nos llegan los recursos de la fiducia a las obras porque los compradores no pagan”, explicó en esa oportunidad Alzate.



En estos casos de incumplimientos de varias constructoras en Armenia, el director de la Red Nacional de Protección al Consumidor señaló que “tenemos que tomar acciones, si bien estamos recepcionando estas denuncias, vamos a darle traslado directamente a la delegatura de Protección al Consumidor de la SIC para que por medio de su equipo de investigaciones puedan realizar las indagaciones respectivas, es un tema que nos preocupa no solo por la magnitud de las inversiones de la ciudadanía sino por la seguridad de la comunidad”.



En este mismo sentido el presidente de Camacol en Armenia, César Augusto Mejía, también se pronunció. “El hecho de que a algunas personas no se les cumpla y que tengan en riesgo los ahorros de toda tu vida, nos hace mucho daño al resto de constructores. Queremos que la gente sepa que a pesar de algunos casos, en el Quindío hay gente muy seria en la industria de la construcción”.



LAURA SEPÚLVEDA HINCAPIÉ

PARA EL TIEMPO