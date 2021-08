'No necesito hacer trampa para ganar una corona': Reina del Bambuco

Karol Vanessa Caballero Pérez, la Reina Nacional del Bambuco, le salió al paso a las denuncias de posible fraude en su elección el pasado 4 de julio en Campoalegre, Huila, las cuales fueron realizadas por la candidata de Boyacá, Karim Daniela Nova Valencia.

“Mi participación en el certamen fue transparente y limpia, la noche de elección y coronación bailé con el corazón, con mucho amor por mi folclor”, afirmó esta joven de 21 años que, además de bailar los ritmos nacionales, interpreta flauta traversa, tiple, tambora tradicional, gaita, tambora alegre, acordeón y llamador.



“Yo bailo Bambuco desde el vientre de mi madre, no necesito acudir a trampas para ganar una corona, el que nada debe nada teme,”, afirmó Karol Vanessa quien en 2019 obtuvo la corona del Reinado Nacional del Folclor superando en Ibagué a 20 candidatas de los departamentos.

Quien habló en la revista Semana de un posible fraude fue Karim Daniela Nova Valencia, representante de Boyacá, y aseguró que a 10 participantes del Reinado Nacional del Bambuco las incluyeron en un grupo de WhatsApp llamado ‘Ustedes tienen el poder’, en el que una persona que no se identificó les advirtió “que los esfuerzos serían inútiles pues los puestos de reina y virreina ya estaban comprados”.



“Me enviaron los pantallazos de ese chat pues a las candidatas de Caquetá, Huila, Tolima y a mí no nos incluyeron”, dijo Karim Daniela y agregó que cuando el jurado eligió reina del Bambuco a Tolima “quedé en shock y se me vino a la mente lo que nos habían advertido”.



También señaló que al bajar de la tarima esa noche un joven se le acercó y le dijo: “reinas, a ustedes se les advirtió y no hicieron caso”.

Al conocer las denuncias, la Reina Nacional del Bambuco dijo que del jurado hicieron parte “personas honestas, respetables, de talla nacional y conocedoras del folclor”.



Señaló que el grupo de WhatsApp del que habla la candidata de Boyacá “sí estaba creado por un anónimo y las únicas que no estábamos era Huila y Tolima, pero estamos investigando el origen de esos mensajes anónimos”.



Karol Vanessa Caballero también habló de los esfuerzos económicos que hizo para asistir a un festival de la talla del Reinado Nacional del Bambuco, una de las fiestas más tradicionales del país que otorga a la ganadora un premio de 15 millones de pesos.



“El esfuerzo económico es grande pues hay trajes que cuestan 2 y 3 millones de pesos”, dijo.

La joven ha sido Reina Sanjuanera en el municipio de Natagaima 2018, virreina departamental del concurso Cantalicio Rojas González 2018, reina departamental del Suroriente del Tolima, reina de la Policía Metropolitana de Ibagué y Reina Nacional del Folclor, entre otros premios que ganó desde su niñez esta reina oriunda de Natagaima, Tolima, municipio considerado la meca del folclor por su riqueza cultural.



Aseguró que “a la candidata de Boyacá le dolió perder”.



Sobre este tema también opinó Daniel Sanz, secretario de Cultura del Huila, quien afirmó que “Corposanpedro cuenta con jurados calificados, serios y de connotación nacional”.



“El jurado es autónomo, sus decisiones son respetuosas”, aseguró el funcionario.

NEIVA

