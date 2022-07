A través de un video que público en sus redes sociales, Félix Ladrón de Guevara, de 26 años de edad, denunció un supuesto caso de discriminación por un restaurante del centro histórico de Cartagena.



El hecho que difundido a través de los medios locales y las redes sociales han generado airadas reacciones en una ciudad donde este tipo de episodios no son nuevos.

El joven cuenta en su video que intentó solicitar una mesa en el restaurante El Candé, localizado en el barrio San Diego, para ofrecer una atención a su hermana y el novio que habían llegado de los Estados Unidos, pero les dijeron que no había mesa, por lo que debían hacer la reserva.

Al día siguiente llamó por teléfono para hacer la reserva, pese a su insistencia le dijeron que no había mesa. Al parecer su acento cartagenero habría sido la excusa del sitio para negarle el servicio.



“Como yo sé cómo funciona todo aquí le dije al novio de mi hermana y le pedí que hablara en inglés como consta en el registro y él habló. Mágicamente aparecieron dos mesas una para las 7:00 y otra para 9:15 para seis personas”, manifiesta Ladrón de Guevara en el video, quien no oculta su malestar, por lo que decidió documentar la situación la que calificó como de racismo por parte del establecimiento.



Volvió a insistir en dos ocasiones le repitieron que no había cupo. Volvió a llamar y no le contestaron hasta que decidió marcar de un número diferente y le respondieron, tras unos minutos de esperar le dijeron que no había mesas, pero a su cuñado si le dieron que había.

Restaurante dice que el procedimiento fue el adecuado

Para aclarar la situación, el restaurante “Candé Cocina, 100% Cartagenera” expidió un comunicado en el que lamenta la situación y aclaró que tras revisar el procedimiento concluyó que no fue el adecuado y desestimó cualquier tipo de segregación contra el cliente.



Precisa que primero recibió la llamada del extranjero y 40 minutos más tarde entró la llamada del joven cartagenero.



“Lamentamos enormemente que en un video reciente que circula en redes sociales, se manifieste una presunta discriminación telefónica por el estilo de lenguaje del cliente, cuando nuestro restaurante, en su misma entrada, ofrece un homenaje al léxico cartagenero”, subraya el comunicado.

