Casos de afiliados de SaludVida fueron denunciados ante la CIDH

El limbo en el que las decisiones judiciales del país tienen a los usuarios de la EPS SaludVida fue el motivo para que, desde Manizales, se elevara ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, una solicitud de medidas cautelares por la protección de los usuarios.

Cabe recordar que, en octubre pasado, la Superintendencia Nacional de Salud había anunciado la liquidación de la EPS, pero esta se detuvo cuando la Procuraduría solicitó detener el traslado de usuarios y, posteriormente, cuando una juez de Valledupar ordenó suspender el proceso como resultado de un fallo de tutela.

Este ir y venir de los usuarios, que para el caso de Caldas son cerca de 50.000, llevó al líder del colectivo Por la Salud Caldas y electo concejal de Manizales, Christian David Pérez, a adelantar esta gestión ante el organismo internacional.



“Ya quedaron radicadas las denuncias y las medidas cautelares con las que pretendemos que los usuarios sean llevados, cuánto antes, a otra EPS, pues su derecho fundamental a la salud se encuentra en alto riesgo”, indicó Pérez.



De acuerdo con el electo concejal, se apeló a este recurso dado que las instancias nacionales “se quedaron cortas” para solucionar este “gravísimo” problema.



“Hoy los usuarios de SaludVida no tienen a dónde ir para que los atiendan. De la única forma es si va con un infarto a urgencias. Lamentablemente los hospitales no les prestan servicios por el temor de que después no les respondan por el pago. La situación para la gente es inadmisible”, precisó.



Pérez comentó, también, que si la Comisión ordena las medidas cautelares del traslado de los pacientes y el Estado se niega, este podría ser sancionado económicamente. El líder del colectivo añadió que es consciente de que la respuesta puede tardar meses, considerando que ante este organismo llegan cerca de 2.000 solicitudes al año.



Esta denuncia fue radicada con el respaldo de la personera de Manizales, Tulia Helena Hernández, y del abogado experto en derecho internacional, Miguel Medina.



De acuerdo con la Dirección Territorial de Salud de Caldas, son $ 40.000 millones los que le adeuda esta EPS a la red pública del departamento, además de los $ 100.000 millones que le debe a la red privada. Por ello, la semana pasada la entidad le solicitó a la Supersalud que la retire del departamento.

LAURA USMA

Para EL TIEMPO

MANIZALES