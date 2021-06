Denuncian red de corrupción en secretaría de Movilidad de Santa Marta

El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, sorprendió con un twitter en el que denunció con nombre propio a uno de los funcionarios de la alcaldía de Santa Marta de liderar una red de corrupción en la secretaría de Movilidad Distrital.



Según el mandatario departamental, desde esta dependencia usando la fachada de la Alcaldía y la Gobernación del Magdalena se estarían pidiendo coimas a las empresas para ampliar su capacidad de transporte, además estarían sacando vehículos sin el pago de los patios y desapareciendo motos.



(También: Conozca los cambios en las rutas de Transmetro por partido de Colombia)

“Son reiteradas las denuncias que al interior de la Secretaría de Tránsito de Santa Marta hay una cadena de corrupción liderada, al parecer, por el secretario Juan Carlos de León”, trinó Caicedo.

Con mentiras y utilizando el nombre de la alcaldía y gobernación, piden coima a las empresas por ampliar la capacidad de transporte, incorporacion de vehículos, sacar vehículos de patios sin pagos debidos, desaparecen motos, imponen partes y los negocian etc. — Carlos Caicedo (@carlosecaicedo) June 4, 2021

Tiempo después, la alcaldesa, Virna Johnson ratificó lo dicho por el gobernador también a través de sus redes sociales, donde informó que desde abril por medio de investigaciones a los procesos y tramites que realiza la Secretaría de Movilidad fueron encontradas varias inconsistencias.



Una de las irregularidades, detalló Johnson, tiene que ver con que para realizar trámites de salidas de los patios de vehículos inmovilizados, se vienen recibiendo dineros que no son reportados en la secretaría de Hacienda. Además, para asegurar la negociación ilegal, les aplicaban descuentos a los infractores sin ninguna autorización.



(Lea también: Jamar implementa paneles solares en sus tiendas del Caribe)



“Revisados los documentos de salida de patio, con las planillas de ingresos y salidas, además de las minutas de los guardas, se detectó que ingresan motos y carros, sin reportar soporte de pago, pero si se evidencia la salida de estos vehículos”, detalló la alcaldesa, quien anunció que interpondrá una denuncia penal en la Fiscalía contra los responsables.

No hay investigaciones

Frente a las acusaciones, Juan de León, aseguró que no tiene investigaciones abiertas en ningún órgano de control y aseguró que el gobernador Caicedo, no es una autoridad competente para hacer dichos señalamientos.



“Voy a defenderme de todas las calumnias que el señor gobernador, quizás sin pruebas, ha lanzado contra mí. (…) No es un organismo de control para que haga esas acusaciones, las redes sociales no se pueden usar de esa manera tan irresponsable dañando el buen nombre de una persona”, aseveró De León.



(Le puede interesar: Cerrejón reinicia transporte del tren, tras levantamiento de bloqueo)



Asimismo, aclaró que las investigaciones que anunció la alcaldesa se vienen adelantando desde que el gobernador era alcalde de Santa Marta.



“Estos no son procesos que viene de la administración de ella, es un proceso que viene desde que el mismo gobernador era alcalde, no es ajeno a nadie. Esperemos que se coloque la denuncia. No es algo reciente, son procesos que vienen hace años”, sostuvo el exfuncionario.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

Lea más noticias aquí

-Ganó millones en juegos de azar y ahora vive como un indigente

​

-Policía tiene plan de seguridad listo para partido Colombia-Argentina



-Prestigioso hotel de Taganga opera con millonario robo de energía