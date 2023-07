La Defensoría del Pueblo visitó 8 comunidades del río Atabapo, en Guainía, y verificó que sus derechos han sido vulnerados en los últimos meses. Solo en cuestiones de salud, un centro médico no estaría funcionando desde hace 6 meses.



Según la entidad, en el departamento no hay medidas para cuidar a las poblaciones ribereñas, que viven cerca al departamento Amazonas. Según la la Delegada para la Prevención de Riesgos y Sistema de Alertas Tempranas y la Regional Guainía, un puesto de salud que cubre las necesidades para 6 comunidades, estaría cerrado.

La denuncia viene tras la visita y las quejas de los habitantes. A pesar de su amplio rango de usuarios, llevaría más de 6 meses cerrada y sin señales de habilitarse. Una de las mayores preocupaciones es en lo que respecta al servicio de urgencias.



“Además pudieron constatar que la prestación del servicio de salud se ha venido agravando, no ha habido brigadas y tampoco se cuenta con un medio de transporte que permita atender urgencias”, indicó la Defensoría.



Los temas de salud no serían los únicos que aquejan a los habitantes de la frontera de Guainía. El PAE estaría en decadencia debido a problemas con el operador del contrato. Según las autoridades, los menores solo están recibiendo productos enlatados.



“Tales son las falencias, que el acceso a frutas y verduras es mínimo y son entregados montos en efectivo: alrededor de 700 pesos diarios por estudiante para que compren productos alimenticios; esto no garantiza una cobertura adecuada”, denunció la entidad.



La Defensoría le hizo un llamado al gobierno a atender la Alerta Temprana 003 del 2023 que se refirió a los problemas sociales de Guainía que tendrían en riesgo a las comunidades del departamento.

Silvia Contreras Rodelo

Redactora de Nación

EL TIEMPO