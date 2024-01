Tras masacre en Nariño dos niños y una joven quedaron huérfanos

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, informó que tras la masacre de cuatro personas en el municipio de Linares el pasado 28 de diciembre, una joven y dos menores de edad quedaron huérfanos y requieren el apoyo psicosocial necesario.



"Le hemos pedido a nuestra fuerzas que copen el territorio definitivamente", recalcó y dijo que las consecuencias que ha generado ese lamentable hecho de violencia registrado en el corregimiento de Tabiles, donde hombres fuertemente armados el mencionado día ingresaron hasta una vivienda y se llevaron a la fuerza a cuatro personas, dos de ellas de la misma familia, los que dos días fueron encontrados muertos con disparos de arma de fuego.



Sobre los niños que sufren por la pérdida de sus padres declaró que se trata de una joven de 19 años de edad, un niño de 11 años de edad y otra niña de 2 años, "ellos son víctimas de la muerte de sus padres y hoy requieren todo el apoyo psicosocial del Estado".



Precisó que la Gobernación de Nariño viene articulando con Bienestar Familiar, Alcaldía de Pasto y la Defensoría del Pueblo la ruta que permita brindar una atención oportuna y eficaz a los menores.



"Vamos a estar siempre atentos, en Nariño no debe haber una víctima de la irracionalidad de un conflicto que los que perpetran este tipo de actos no están midiendo las consecuencias que esto implica", anotó el funcionario.



Sostuvo que la prioridad del gobierno departamental es atender a los niños.

Igualmente confirmó el caso del menor perteneciente al pueblo indígena Awá que el pasado 25 de diciembre pisó una mina antipersona en zona rural del municipio de Tumaco, y que podría perder su pie izquierdo.



Sobre este último caso dijo que "tenemos una realidad, su madre no habla el idioma español, hay que buscar la forma de traducir y esas son las consecuencias de este conflicto que ya debe terminar".



MAURICIO DE LA ROSA

PASTO