Las autoridades en el Meta iniciaron una investigación para establecer la posible acumulación de tierras de la comunidad Menonita y anunciaron sanciones con multas económicas y resarcimiento por los daños ambientales que le han ocasionado en bosques en la región de la Altillanura.



El anunció lo hizo el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, tras hacer una vista a esa zona en la vereda La Cristalina, en el municipio de Puerto Gaitán, con el director de la corporación ambiental Cormacarena, Andrés Felipe García.



La denuncia sobre la acumulación de tierras la hizo el senador Wilson Arias, quien señaló que la comunidad religiosa Menonita sigue acumulando tierras en el departamento del Meta, que pueden ser predios despojados porque varios de estos cuentan con medida de protección pública solicitada por la Unidad de Restitución de Tierras.



Las primeras denuncias por la presencia de la comunidad Menonita, desde su llegada a la Altillanura en el año 2016, señalaban que habían adquirido irregularmente tierras de comunidades indígenas, de las que presuntamente se había apropiado actores armados ilegales. El senador Arias sostiene que estas tierras luego podrían ser comercializadas.



Incluso, el pasado 17 de abril, el congresista denunció que la comunidad religiosa Menonita sigue acumulando tierras en la Altillanura, que pueden ser tierras despojadas y luego comercializadas.



Arias afirmó, en su reciente denuncia, que la comunidad religiosa pasó de tener 28 predios a 41 adicionales, con un total de más de 33 mil hectáreas. El hecho que adquieran tierras en el país no es lo que se denuncia, sino la forma en que son adquiridos los lotes.



Tras la visita a la zona, el gobernador del Meta señaló que se creó “un equipo de abogados investigando cómo se adquirieron los títulos de los predios y donde hoy están sembrando, para entregar un resultado ajustado a la realidad”.



El mandatario del Meta también dijo que le pidió a la autoridad ambiental Cormacarena que haga una investigación minuciosa a cualquier falla que haya cometido y que demuestre las compensaciones ambientales que ellos están haciendo.



El director de Cormacarena, Andrés Felipe García, señaló que la entidad adelanta procesos sancionatorios contra esa comunidad porque se encontraron aparentes ocupaciones de cause sin los permisos, como construcción de box coulver (alcantarillas viales) y una aparente disminución del bosque nativo que había en el sector.



De las investigaciones, dijo García, “estamos en los procesos finales de notificación, de los cuales seguramente surjan unas multas y sanciones, pero más allá de esas sanciones es de vital importancia el resarcimiento ambiental, para devolver la afectación que se realizó en el territorio, que es la actividad ambiental más importante”.



También dijo que el fin de semana “visitamos algunos puntos del ejercicio sancionatorio, hablamos con las personas que están allí, que reconocieron que han tenido información de los procesos que se adelantan y están preparando las respuestas, y una vez que esto suceda se firmarán los procesos sancionatorios”.



De todas maneras, aseguró el director de la autoridad ambiental, hay voluntad de cumplir lo que se ordene la corporación y voluntad de ponerse al día con los permisos ambientales que se requieran y, además, la comunidad manifestó que quieren establecerse definitivamente y que no vienen temporalmente al territorio.



Finalmente, el gobernador del Meta destacó que esa comunidad produce cien mil toneladas de soya al año, por las que pagan 13.500 millones de pesos de Iva. Además, producen 300 mil toneladas de maíz y para sacarlas del sector de La Cristalina, en la Altillanura, ingresan al año más diez mil tractomulas que también traen insumos y fertilizantes. Y generan 450 empleos directos.



Los Menonitas son una comunidad religiosa que surgió en Europa de la reforma protestante hace 500 años, que padecieron de persecuciones que los llevaron a emigrar durante siglos por varios territorios de Europa y Norteamérica y a comienzos del siglo XX lo empezaron a hacer en América Latina.



EL TIEMPO intentó dialogar con la comunidad Menonita para conocer su posición sobre las investigaciones que se adelantan sin que al cierre haya tenido respuesta.

Nelson Ardila Arias

Para EL TIEMPO

VILLAVICENCIO