Denuncian que hombres armados controlan ingreso a Calarcá, Quindío

Ni la pandemia del covid-19 logró detener el programa de caminatas denominado ‘Reencuentro con nuestro entorno natural’, que venía liderando desde hace 30 años la fundación ecológica Cosmos de Calarcá, Quindío. Sin embargo, la privatización del paisaje y de los recursos naturales obligó a que este proyecto llegara a su fin a partir de este 2021.

Durante estas tres décadas se realizaron unas 350 caminatas, cada una con una asistencia de más de 30 personas, llegando a unas 10.000 personas en esos años. Incluso, en una ocasión, se realizó una caminata con más de 1.100 personas. Todas iniciaban en el municipio de Calarcá y llegaban hasta localidades vecinas como Salento, Circasia, Armenia y Córdoba.



El objetivo, según Néstor Ocampo, presidente de la fundación, ha sido la apropiación social y cultural del paisaje y del territorio del Quindío.

Esta decisión es una protesta y una denuncia a la vez, porque nos están cerrando los caminos por todas partes

“Las caminatas recorrían vías rurales, trochas, fuentes hídricas y senderos por las montañas de la cordillera Central. No obstante, no nos quedó otro camino que finalizar el programa. Esta decisión es una protesta y una denuncia a la vez, porque nos están cerrando los caminos por todas partes”, aseveró el ambientalista.



Según Ocampo, los caminos que siempre usaron y que son servidumbres, “están siendo cerrados, han puesto obstáculos, alambres eléctricos, avisos restrictivos. Incluso, en algunas ocasiones nos hemos encontrado con personas armadas y con otras sin armas que nos informan que no podemos volver a transitar por ahí y eso se suma a que los caminos están siendo privatizados”.



La afirmación de Ocampo generó alarma entre las autoridades del departamento, pues mencionó que sus caminatas fueron obstaculizadas por “personas armadas”.

Ambientalistas del Quindío denuncian que los dueños de los predios no permiten el paso libre por la zona. Foto: Julián Andrés Ríos

De ahí que el secretario del Interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez, señaló que “el departamento está libre de grupos al margen de la ley o de disidencias de las Farc y se sigue trabajando con el Ejército Nacional en los sectores rurales para que las personas se sientan tranquilas y puedan caminar libremente”.



Pese a esta versión, Ocampo subrayó que su denuncia va más allá de los grupos armados y se enfoca en la privatización del paisaje, como sucede en la mayoría de los municipios del Quindío tras el auge del turismo y la llegada de multinacionales productoras de alimentos.

Te cobran 'peajes' para pasar por caminos que hemos recorrido durante tantos años como sucede en la vía al parque de los nevados

“Te cobran ‘peajes’ para pasar por caminos que hemos recorrido durante tantos años como sucede en la vía al parque de los nevados. También, cobran al lado de los ríos como sucede en Boquia, en Salento, cuando las orillas de los ríos como de los mares, el aire o el agua son bienes comunes, son de todos, pero aquí privatizan las peñas, las cascadas y hasta el avistamiento del paisaje”.



El ambientalista dijo que en sus caminatas participaron cientos de ciudadanos colombianos y extranjeros que buscaban conocer los paisajes quindianos. Después de informar el final de sus servicios, decenas de personas lamentaron la decisión.

En las caminatas de Cosmos participaron cientos de ciudadanos colombianos y extranjeros que buscaban conocer acerca de la naturaleza y los paisajes quindianos Foto: Fundación Cosmos

Por su parte, Henry Plazas, guía de naturaleza, manifestó que ya había detectado esta situación con su grupo de caminantes.



“Muchos caminos cerrados y despotismo en las gentes que antes nos saludaban de lejos con amabilidad. Como guía he optado por recorrer Risaralda en vez del Quindío. Los parques naturales o reservas en el Quindío ya no están disponibles, mientras que cada municipio de Risaralda cuenta con senderos, parques naturales, y reservas abiertas al público sin restricción alguna”.



Finalmente, Ocampo aseguró que “los gobernantes quitaron hasta el paisaje con las empresas que ellos mismos han traído al departamento para invertir aquí como las empresas aguacateras y otros que no sabemos ni de dónde salen”.

Circasia y Salento

Como denunció Ocampo, en Quindío se presentan disputas por el territorio, como ha sucedido en Circasia y Salento.

Desde hace 30 años, la fundación ecológica Cosmos de Calarcá realizaba caminatas por caminos rurales, trochas y fuentes hídricas del departamento. Foto: Laura Sepúlveda

Hace unas semanas, en la vereda El Congal, de Circasia, los habitantes denunciaron una afectación en la quebrada La Roca por parte de los turistas que visitan un conocido hotel vecino a la fuente hídrica. El incidente fue mediado por la Personería Municipal, la Alcaldía Municipal y la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) para acordar y prevenir los posibles daños sobre esta quebrada que abastece al acueducto veredal del sector.



El presidente de la junta de acción comunal de la vereda, Ovidio Echeverry Torres, advirtió que desde hace meses se presentan cambios en el agua.

Nos dijeron que no había nada que hacer porque la quebrada y la bocatoma estaban en territorio del hotel FACEBOOK

TWITTER

“La persona que subía a limpiar la quebrada nos informó anomalías y decidimos subir a la bocatoma, donde encontramos camas en guadua y asoleadoras, y nos pareció raro. Subimos un sendero que comunica con el hotel y allá nos dijeron que no había nada que hacer porque la quebrada y la bocatoma estaban en territorio del hotel”.



En Salento se han presentado situaciones similares con el río Quindío, en el sector de Boquía, que actualmente es uno de los sitios más turísticos del departamento y donde los propietarios de los predios ubicados al lado del afluente solo permiten el acceso de sus clientes.

LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

ARMENIA