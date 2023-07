Más de 30 mil estudiantes de 13 municipios del Cauca se quedaron sin el programa de alimentación escolar (PAE), así lo informó el secretario de educación de ese departamento, Amarildo Correa.



Los municipios afectados son Santander de Quilichao, Puerto Tejada, Corinto y Miranda, entre otros.



“Realizamos la adjudicación de la licitación del PAE y en la zona norte no se logró porque el proponente no cumplió con los requisitos habilitantes para ser escogido”, indicó el funcionario.



Cerca de 34 mil estudiantes quedarán sin alimentación escolar por aproximadamente un mes, mientras se hace una selección abreviada, de acuerdo a lo que la norma indica en estos casos.

PAE Foto: Luis Lizarazo. EL TIEMPO

Se trata del 25% de los estudiantes del departamento.



“Hemos hecho todo lo que corresponde. En este caso el proponente no se presentó con las condiciones mínimas y por esa razón no tenemos hoy un operador. Dimos apertura a un proceso de selección abreviada y esto dura más o menos 25 días”, agregó.



Esto ocurre a pocos días antes del reinicio de clases en instituciones educativas.



Se espera a que a inicios de agosto ya se haya elegido un nuevo operador.



La Secretaría de Educación y Cultura del Cauca, por su parte, se encuentra revisando un plan de contingencia para mitigar la ausencia de este importante programa de alimentación en las instituciones educativas de los municipios afectados.



El PAE por su parte dijo que, en las demás zonas del Cauca se está dando cumplimiento al Programa sin contratiempo, ya que los operadores se presentaron y han subsanado, lo que permite que haya escogencia para el resto de sectores del departamento.



“Quisiéramos ejecutar el PAE con nuevos lineamientos que permitieran hacer convenios directos de los recursos a las instituciones educativas y obviar este tema de los operadores que tiene una utilidad y nosotros creemos que esa utilidad puede estar en el fortalecimiento de la ración o en la ampliación de cobertura de los planteles”.



Según un reciente informe de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UAPA), cerca de 306 mil niños, niñas, adolescentes y jóvenes en Cauca, Córdoba, La Guajira y Magdalena, podrían verse afectados en la asistencia alimentaria.



Estos riesgos se deben a diligencias contractuales, trámites administrativos y falta de recursos.



MICHEL FRANCOIS ROMOLEROUX HALABY

POPAYÁN