Denuncian que en elección de rector de la UPC hay injerencia política

En su punto máximo está el proceso para elegir al nuevo rector de la Universidad Popular del Cesar (UPC). Hoy es la votación virtual.

En el proceso han salido a relucir denuncias y controversias entre sectores de la comunidad académica y estudiantil. Es así como en los últimos días, el panorama ha ido adquiriendo otros matices por la injerencia de partidos políticos, una realidad que para muchos es irrebatible.



“Los políticos ven la universidad como la ‘gallina de los huevos de oro’. Se observa una estrategia bien definida y clara del Centro Democrático para tomarse a la Universidad Popular del Cesar. Se nota una marcada inclinación hacia la candidatura de Darling Guevara Gómez, así quedó evidenciado en un reciente trino del senador, Álvaro Uribe, donde comenta: Darlin Guevara gran candidata a la rectoría de la Universidad Popular del Cesar”, aseguró un miembro de la Universidad que pidió guardar su identidad por temor a amenazas.



Otras de las reclamaciones que rodea a este proceso es el nombramiento de Jáider Navarro como representante estudiantil ante el Tribunal de Garantías, persona encargada de manejar el tema electoral.



“Se supone que los estudiantes debemos participar en esta elección y a él no lo conocemos, por lo tanto, consideramos, que no representa nuestros intereses. Lamentablemente esta situación nos lleva a pensar que las directivas podrían haber permeado todo”, sostuvo el líder estudiantil, Jáider Guerra Morales.



A la cadena de cuestionamientos se suman denuncias de algunos candidatos inadmitidos, relacionadas con la indebida injerencia y decisiones amañadas del actual rector, Enrique Meza. En este sentido, EL TIEMPO intentó comunicarse con él, pero fue imposible encontrar una respuesta.



La Universidad Popular del Cesar es uno de los entes públicos más importantes de este territorio, cuenta con 16.455 estudiantes y alrededor de 39.000 egresados.

El proselitismo se inició el pasado 18 de marzo; en abril se inscribieron 17 candidatos, de los cuales el Tribunal de Garantías del Tribunal Electoral de la Universidad excluyó a 7 y admitió a 10.

Lista de aspirantes y novedad

Ente los aspirantes admitidos se encuentran Robert Romero Ramírez, Juan Ochoa, Jhon Jairo Díaz Carpio, Julio Vega, Cesar Galindo, Luis Alberto Caballero, Emiliano Piedrahíta, Darling Guevara y Carmen Alicia Rivera.



Esta última es esposa del exalcalde de Valledupar, Elías Ohoa Daza, quien inicialmente no fue admitida como candidata con el argumento de que no reunía la experiencia académica mayor a cinco años y tras un recurso de reposición, el Tribunal de Garantías Electorales de la Universidad reversó esa decisión, dado que, Rivera, se había desempeñado anteriormente como rectora encargada y vicerrectora de esta universidad.



Quedaron inhabilitados, los candidatos Alvaro Iglesias Ibarra, Francisco García Payares, José Guillermo Botero Cotes, Aquilino Cotes Zuleta, Baldomero Quintero Rosado, Orlando Torres.



"Internamente manejamos un proceso que va acompañado de una reglamentación y procedimientos establecidos por el Consejo Superior. Para el 4 de Junio está previsto un foro organizado por la universidad para que cada uno de ellos presente sus propuestas" precisó el Presidente del Tribunal de Garantías, Orlando Seoanes.



Este año la novedad es el voto virtual, el cual ser realizará hoy, una solicitud que hizo extensiva la Universidad al Ministerio de Educación Nacional, a raíz de las elecciones anteriores.



"Este procedimiento está siendo apoyado por una plataforma virtual de la Universidad de Santander, ya que ellos tienen mucha experiencia en este sentido", destacó Seoanes.



Los cinco candidatos que obtengan el mayor respaldo en la consulta serán los únicos nombres que puede considerar el Consejo Superior Universitario para designar el próximo rector, cuyo nombre se dará a conocer el próximo 28 de junio y será elegido para el periodo del 7 de julio del 2019 hasta el 6 de julio del 2023.



Actualmente, la Universidad Popular del Cesar tiene un presupuesto anual de 78.000 millones de pesos, a este monto se suman cerca de 52.000 millones de pesos de recursos propios, lo que representa más de 120.000 millones de pesos al año.



"En estos momentos, la Universidad es una nube porque afronta problemas administrativos, financieros y demandas laborales con ocasión de despidos injustificados de docentes. Por otro lado, la matrícula oscila entre 970.000 pesos lo que impide que muchos jóvenes de escasos recursos no puedan acceder a una carrera universitaria" subrayó, por su parte, Jáider, Guerra Morales.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para EL TIEMPO

VALLEDUPAR