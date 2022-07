En un presunto allanamiento realizado por la Policía del Cesar, se habrían llevado 17 millones de pesos.



El hecho fue denunciado por Yenia Paéz, residente del corregimiento Los Corazones, zona rural de Valledupar, lugar donde se registró el hecho.



De acuerdo al relato de la afectada, ella se encontraba en su vivienda con tres de sus hijos menores de edad, cuando llegaron seis patrullas de la Policía en compañía de una mujer, quien al parecer se hizo pasar por funcionaria de la Fiscalía.

“Yo me encontraba en el portón de la vivienda. Se presentaron como oficiales y dijeron que debían realizar un allanamiento. Cuando les pedí la autorización, no la portaron. Sin previo aviso, ingresaron a la vivienda donde estaban mis hijos. A mi no me dejaron ingresar, dos de ellos me retuvieron”, comenta la mujer.



Agregó, además, que una vez los uniformados ingresaron al interior del lugar, acompañados de la supuesta fiscal, a quien ella había contratado anteriormente para que realizara la venta de unos lotes, registraron las habitaciones de la vivienda..

También hicieron lo mismo en un pequeño local que tienen al lado de la casa, donde funciona una ferretería, donde la familia tenía guardado la suma de dinero envuelto en una sábana.



“Encontré las gavetas del escritorio de la ferretería tiradas en el piso, la sábana donde tenía guardado el dinero estaba también el piso y no aparecieron los 17 millones de pesos, producto de una venta de un terreno que hizo mi esposo recientemente”, recalcó la denunciante.



Durante el procedimiento irregular, la mujer indicó que una hija sufrió atropello por parte de los uniformados, ya que ella intentó evitar el ingreso a la habitación.



“Ella se encontraba durmiendo en la habitación y no respetaron su descanso. Ella se resistió para que ingresaran y uno de ellos la empujó y ella se golpeó el brazo”, enfatiza.

Reacción de las autoridades

Los hechos son materia de investigación por parte de la Fiscalía Seccional Cesar.



“Al parecer la señora tiene un problema de una deuda con una abogada, que, al parecer, fue la mujer que ingresó con la Policía. Tenemos conocimiento que fue fiscal hace algún tiempo en el Atlántico y empleó el conocimiento jurídico para que la Policía la acompañaran al predio porque le habían robado algo. Al parecer, en el desarrollo de ese allanamiento irregular, la señora tomó el dinero en pago de la deuda que tiene con la afectada”, explicó una fuente judicial que prefirió omitir su nombre.



A su turno el comandante de la Policía Cesar, coronel Luis León, afirmó que ya tienen conocimiento de la denuncia por parte de la Fiscalía y la institución también abrió una investigación disciplinaria.



“Hay que esperar dentro del marco del debido proceso ya que todas las personas tienen diferentes versiones”, subrayó el coronel.

