Denuncian que concejal de Ocaña agredió e intentó asfixiar a su esposa

Hay indignación en Ocaña, Norte de Santander, tras conocerse la fuerte agresión física que sufrió Johanna Espejo, esposa de Deiby Alberto Arias Quintero, actual concejal de este municipio.

Familiares y una amiga de la víctima hicieron la denuncia con el propósito de hacer público el ataque que sufrió la mujer mientras dormía, luego de haber compartido con algunos compañeros de trabajo.



“Él llegó gritando y empezó a golpearme. Me trató mal y me decía malas palabras. Me golpeó bastante duro y la verdad no recuerdo una parte de lo sucedido. Cuando volví a tener claridad de lo que estaba pasando, ya tenía el ojo muy hinchado”, explicó la mujer, quien denunció lo ocurrido ante la Fiscalía.

Los fuertes gritos alertaron a los vecinos del lugar, quienes llamaron a la Policía. De acuerdo con el relato de Johanna Espejo, el hombre intentó asfixiarla y se negaba a dejar ingresar a los uniformados.



“Con mucha rabia intentó ahorcarme, en medio del forcejeo lo aruñé en el pecho. Cuando me soltó logré gritar y pedir auxilio”, agregó la joven, quien fue atendida en el hospital local y recibió atención psicológica.



Por su parte, el concejal escribió horas después en Twitter: “hicieron un show de una discusión, como si todos en algún momento no la han tenido”. El trino y la cuenta del concejal en esta red social fueron eliminadas.



Sin embargo, este lunes, Arias Quintero respondió a través de un comunicado y dijo que respetará la intimidad de su familia.



“Afrontaré y asumiré las consecuencias de mi exposición pública y de mis actos, y daré las explicaciones necesarias ante las autoridades competentes, ya sean órganos de control o la propia Fiscalía”, señaló.



Ante lo ocurrido, el Concejo Municipal de Ocaña rechazó el caso en el que el concejal Deiby Arias está involucrado. Además solicitaron la intervención de la Fiscalía y entes de control para avanzar en la investigación y determinar las sanciones al funcionario.

CÚCUTA

