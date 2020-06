Denuncian alimentos en malas condiciones en Valledupar

Más de cien productos perecederos en mal estado fueron encontrados en una vivienda en Valledupar. Al parecer, los paquetes alimenticios estarían destinados a la población del adulto mayor de esta sección del país, los cuales serían entregados, supuestamente, por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres como medida de mitigación ante la declaratoria del estado de emergencia económica y social que afronta el país.

La situación fue denunciada por varios ciudadanos a través de un video que circuló por las redes sociales, donde expresaron su rechazo, ya que la población adulta es una de las más afectadas en esta zona del país.



(Le puede interesar: Batallones, otro foco de infección por coronavirus)



“Donde estará el personero municipal que estos mercados se están pudriendo. Mientras que aquí se dañan los mercados, la gente en Valledupar está pasando hambre”, dice una de las personas que grabó el video.



Frente a las denuncias elevadas por los ciudadanos, el secretario de gobierno municipal, Luis Enrique Galvis, aclaró que la entrega de los mercados no se encuentra bajo la custodia de la administración municipal sino al proveedor que fue contratado por la Unidad Nacional del Gestión del Riesgo.



(Lea también: Fallo de la Corte Suprema para frenar quemas en la Isla de Salamanca)



“Tenemos entendido por investigaciones preliminares que los mercados se encontraban a título de préstamo o favor en acopio de la feria ganadera al operador Al Grano y durante la ola invernal o lluvias fuertes que hubo en la ciudad, al parecer los alimentos se mojaron. De allí que el operador se encontraba realizando la inspección de los alimentos”, explicó el funcionario.



Hasta ahora el ente nacional no se ha pronunciado al respecto, mientras tanto, las autoridades se desplazaron verificar que no se estuviera cometiendo un delito.

Por LUDYS OVALLE JÁCOME

Para EL TIEMPO Valledupar