En las calles de Pereira todo es fiesta, alegría y hasta ansiedad de que llegue la noche de hoy. Tras 78 años de espera los matecañas están en una final, pero no todas son buenas noticias. Centenares de hinchas fieles se han quedado sin boletas porque les fue imposible comprar una. Según denuncian, el mismo día que salieron a la venta se agotaron.



“Mi tío es abonado de toda la vida, lleva 50 o más años yendo al estadio y no pudo comprar una. Nuestra única posibilidad es darle la ganga a un revendedor, pero no es tan fácil tener 600.000 pesos a la mano”, dijo Samuel Quintero, hincha del Deportivo Pereira.



El problema, dicen los hinchas que han estado buscando boletas por toda la ciudad, fue la logística de venta y la plataforma virtual que no habría estado a la altura de distribuir las 33.000 boletas disponibles.



“El mismo día que salieron a la venta los sistemas colapsaron; algunas personas hicieron horas de fila y cuando iban a pagar se caía el sistema. Hay que decir que la empresa de boletería ha sido siempre un desastre, pero en cuadrangulares y ahora en la final fue un caos”, indicó Gustavo Cardona, hincha del Pereira desde que estaba en el vientre de su madre.



Los hinchas reclaman, especialmente, que no se respetó el lugar de quienes son abonados. Inclusive, ni quienes durmieron en carpas a las afueras del estadio Hernán Ramírez Villegas, pudieron conseguirlas.



“Cuando empezó la venta se podía comprar en la web, en Apostar y en un punto fijo en el estadio; eso desde el lunes en la noche ya no era posible. Hoy la mayoría de las boletas están en manos de revendedores que están cobrando hasta cuatro veces lo que valen; si valía 90.000, la cobran a 200.000; si valía 150.000 piden hasta 500.000”, agregó Cardona.



Las denuncias a través de redes sociales abundan; sin embargo, los hinchas fieles han estado dispuestos a sacrificar hasta la ropa nueva de navidad.



“En mi casa lo vivimos; el papá de mi sobrino es un gran hincha, fue todo el año sin falta al estadio y no fue capaz de conseguirla. Ayer logramos conseguir dos y ahí se le fueron 800.000 pesos. Nos tocó renunciar a muchas cosas, pero en Pereira hoy no pensamos en pinta ni en fiestas, solo queremos esa estrellita como regalo de navidad”, agregó el hincha que sigue al equipo hace 35 años.

Competencia extranjera

Los hinchas del conjunto matecaña no solo viven en Pereira o cantan y saltan a todo pulmón en la barra del Lobo Sur, también viven en el extranjero y tampoco se quisieron perder la ilusión de ver al Pereira campeón en su propia casa. Decenas de hinchas han llegado de otros países para vivir la final.



Uno de ellos es Luis Alberto Cañas, quien llegó el lunes de Estados Unidos, donde vive hace varios años. “La última vez que vine al país fui al estadio y me juré que si pasábamos a una final yo vendría y aquí estoy. Para uno como seguidor, que lo ha alentado en la A, en la B, en las malas y en las peores, este es un sueño que no tiene precio”, dijo.



Para Cañas, la suerte estuvo de su lado y llegó a la página de venta de entradas en el momento adecuado; pues momentos después de adquirir la suya, inició el suplicio en la ciudad. “Conté con suerte y, menos mal, porque este es el sueño de los que vivimos en el exterior y aunque no todos pudieron vivir, hoy los que estamos los vamos a representar porque, aunque uno esté lejos, el corazón siempre está pendiente del Deportivo Pereira”, agregó Cañas.



Por la alta demanda de extranjeros, algunos consideran que las boletas han subido su precio por parte de los revendedores. Para los hinchas que lograron una entrada para la final del Fútbol Profesional Colombiano o para quienes aún conservan la esperanza de encontrar una – al precio que sea-las puertas del Hernán Ramírez Villegas se abrirán a las 2:00 de la tarde.

