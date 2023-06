El Secretario de Gobierno Distrital, José Humberto Torres, ha hecho una grave denuncia sobre la presión ejercida por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) sobre la comunidad de Minca para que asistieran a una reunión política y apoyaran a un candidato a la alcaldía de Santa Marta.



Aunque no mencionó específicamente a qué campaña se estaba presionando a los pobladores, alertó sobre el regreso de "viejas prácticas de la parapolítica al Magdalena".

La denuncia fue realizada a través de la cuenta personal de Twitter del funcionario, donde señaló que el grupo criminal estaría respaldando una campaña que actualmente se encuentra en proceso de recolección de firmas para postularse como candidato a la alcaldía de Santa Marta. Sin embargo, debido a las malas condiciones climáticas, la reunión política no se llevó a cabo.



"Clima impidió que la comunidad de Minca, citada por 'alias Camilo', jefe de las ACSN, escuchara la propuesta política del candidato a la alcaldía de Santa Marta, quien está recolectando firmas. Además, se frustró un operativo para capturar al jefe paramilitar", precisó el Secretario de Gobierno.

Autodefensas niegan participación en política



Por su parte, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada emitieron un comunicado negando las acusaciones de Torres.



El grupo armado, que espera una reunión esta semana para abordar el tema Paz Total pactada con el presidente Gustavo Petro junto a otros grupos al margen de la ley, confirmó su presencia en el corregimiento de Minca, pero negó tener motivaciones políticas.



Indicaron que llevaron maquinaria amarilla para brindar apoyo cívico-social, como lo hacen a diario y afirmaron que no están haciendo campaña política ni respaldando a ningún candidato.



Sin embargo, en el comunicado, las Autodefensas también mencionaron un presunto ataque por parte de unidades del Gaula de la Policía Nacional.



Según el documento, fueron atacados cuando pasaban por la zona, y decidieron retirarse para preservar la ley y la vida, ya que la Fuerza Pública no respetó estas circunstancias.



Por su parte, fuentes de la Fuerza Pública confirmaron que no existió tal enfrentamiento a tiros.

Alcaldía se pronuncia sobre la situación



Ante estos hechos, la Alcaldía de Santa Marta emitió un pronunciamiento para desmentir que el Secretario de Gobierno, José Humberto Torres, liderara un operativo del Gaula para capturar a César Gustavo Becerra, alias Camilo, jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.



La Alcaldía recordó que las órdenes de captura son ejecutadas por funcionarios investidos de funciones de policía judicial en respuesta a órdenes de los jueces de control de garantías.



También dejó claro que el secretario de Gobierno no ordenó dicho operativo y advirtió a las Autodefensas que el cese al fuego decretado por el Gobierno de Gustavo Petro no implica la suspensión de las órdenes de captura emitidas por los jueces contra los líderes de las organizaciones herederas del paramilitarismo.



Asimismo, enfatizó que las autoridades con funciones de policía judicial tienen la obligación constitucional y legal de cumplir con dichas órdenes.



La presunta intervención de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en actividades políticas y la negación de su participación por parte del grupo armado, así como los supuestos ataques y contradicciones con la versión de la Fuerza Pública, han generado incertidumbre y tensión en la región.

