El cese de operaciones de las aerolíneas Viva Air y Ultra Air ha impactado no solamente al archipiélago de San Andrés, sino a todo el Caribe colombiano, que en esta Semana Santa no tuvo la acostumbrada afluencia de turistas en sus playas.



En redes sociales es tendencia el panorama 'desolador' como lo llaman algunos en la heroica. Aunque vacías no estuvieron, es cierto que en comparación con otros años, sus playas no reportan el mismo número de turistas.

Así se ven algunas playas de Cartagena en plena Semana Santa.

Dos aerolíneas quebradas, tiquetes aéreos por las nubes, iva del 19 por ciento en hoteles, carreteras inseguras, inflación disparada, gasolina en su precio más alto de la historia.

La llegada de turistas a la capital de Bolívar habría disminuido un 7 % en esta temporada, dado que las autoridades y gremios hoteleros esperaban el arribo de aproximadamente 120.000 viajeros, pero con el cierre de operaciones de las dos aerolíneas, esa cifra habría bajado hasta entre 93.000 y 111.000 turistas.



Mismo panorama estaría atravesando Santa Marta y Coveñas (Sucre), donde se esperaba un aumento en la demanda de alojamiento y servicios turísticos, pero también se presentaron caídas en las cifras.

En redes sociales también afirman que, además de la crisis por el tema de las aerolíneas, en Cartagena se suma el hecho que ha sido una piedra en el zapato últimamente, y es el "abuso" de los vendedores con precios excesivos.