Denuncian nuevas afectaciones ambientales en el Eje Cafetero

Habitantes de las veredas La Topacia Alta, La Venada, La Granja y El Cedral del municipio de Génova, Quindío denunciaron los posibles daños ambientales que estarían generando las empresas productoras de aguacate en esa zona del departamento.

Según los agricultores de la zona, desde que las empresas productoras de aguacate se instalaron en la parte alta de las montañas de este municipio, se han disminuido los caudales de los ríos y se han arrasado los cultivos que existían.



El presidente de la junta de acción comunal de la vereda Topacia Alta, Fabio Ardila, contó que desde hace 60 años vive en este sector y nunca habían tenido disminución en los caudales de los ríos como se ha presentado en los últimos meses.



‘’Nos preocupa mucho que las multinacionales aguacateras se radicaron en la parte alta y nos quieren acabar con los cultivos y el agua. Me he reunido con entidades porque estamos pidiendo que paren la destrucción, son como una aplanadora que van destruyendo todo a su paso, no queremos que nuestros hijos o nietos se vayan a quedar sin agua’’, dijo Ardila.



Los grupos Por la Dignidad de Génova y Eco Génova también denunciaron que los cultivos de aguacate están acabando con las montañas de la zona.



‘’Vemos un paisaje con montañas peladas y puntos verdes, que son los árboles de aguacates, que arrasan con la riqueza del suelo, esto parece un desierto, así están volviendo el Paisaje Cultural Cafetero, es impresionante lo que ha pasado en la montaña y esto no ha pasado de un día para otro, dónde está la autoridad ambiental’’, reclamó Viviana Viera, integrante de Eco Génova.



Agregó que ‘’nos preocupa que todo lo que han hecho genere deslizamientos porque el ecosistema ya tiene daños irreversibles. Este lugar es conocido por sus hermosas cascadas y quebradas que ahora bajan con espumas dudosas, que podrían ser producidas por los agroquímicos’’.



La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), dio a conocer que viene adelantando investigaciones tras las denuncias en varios municipios.



El director de la CRQ, José Manuel Cortés Orozco, informó que tienen dos procesos sancionatorios ambientales por afectaciones a los recursos naturales en este predio ubicado en la vereda La Granja, sector Buenos Aires. ‘’Tenemos dos medidas preventivas, una por afectaciones ambientales por la apertura de una vía y otra por la construcción de un reservorio de agua, ya que al momento de la visita no contaban con permisos’’.



Cortés agregó que ‘’la comunidad refiere que se está viendo afectada por la calidad y la cantidad del recurso hídrico, por eso se dio instrucción para hacer monitoreo de la calidad del agua y evidenciar si se está dando deterioro’’.



El laboratorio de aguas de la CRQ realizará los monitoreos permanentes de la calidad del agua que consumen los habitantes de la vereda La Granja en Génova para determinar si el líquido se está viendo afectado por actividades productivas en la zona.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO

ARMENIA