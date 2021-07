Menor ingresó a clínica con mareo y vómito y falleció horas después

Una menor de 15 años de edad ingresó a una clínica de Santa Marta con mareo y vómito persistente, y horas más tardes falleció, según sus familiares por no recibir una atención de salud adecuada.

Sara Vega, una prima de la adolescente, asegura que la familia se encuentra devastada por esta extraña muerte. Piden a las autoridades que investiguen lo que sucedió y, si hubo lugar, apliquen una dura sanción contra el centro asistencial.



La inconformidad de los parientes se genera porque la menor fue conducida en la mañana del domingo a la clínica Cehoca con síntomas que aparentemente no eran muy graves.



“Por esa razón quizás no le prestaron mucho interés y permitieron que se complicara”, dijo la prima.



De acuerdo con la versión de la familia, a la joven mujer solo le suministraron suero desde que ingresó y nunca le trataron la enfermedad de base que presentaba.



“Los médicos nos decían que tenía deshidratación y en ocho horas le pusieron más de 10 sueros; nunca imaginamos que la entregarían muerta”, sostiene la familiar.



En el transcurso del mismo día que entró a la clínica, la adolescente se complicó y tuvo que ser remitida a una UCI. En horas de la tarde, los médicos informaron sobre su deceso.

“El dictamen de los galenos no fue muy preciso. Nos dijeron que su deceso se produjo por peritonitis, pancreatitis y por problemas en su hígado”, detalla la prima.



En medio del dolor, la rabia y la incertidumbre, la familia solicitó que se le practicara al cuerpo una necropsia que pudiera precisar las verdaderas causas de su deceso.



“Ella se desmayó dos veces y no le hicieron la ecografía que necesitaba, porque no tenían ecógrafo los domingos. Cuando quisieron reaccionar era porque su estado ya era muy crítico”, agrega la familia, que interpondrá una demanda contra el centro asistencial al que responsabilizan de la muerte de la adolescente.



Hasta el momento, la clínica Cehoca no ha hecho un pronunciamiento oficial sobre este caso que compromete la vida de una menor de edad.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

