En uno de los cuartos de desechos del centro asistencial, personal médico captó en video acumulación irregular de bolsas de residuos hospitalarios.



Según advierten los trabajadores, esta situación evidencia un riesgo sanitario para el personal que labora en la clínica y los pacientes.



En las bolsas rojas deben ir única y exclusivamente residuos hospitalarios y similares que contengan material biológico o hayan sido utilizados en este sentido.

Advierten que la acumulación de bolsas de color rojo, con mala disposición, se convierte en un llamado de alerta al centro asistencial.



Frente a esta denuncia, el secretario de salud del departamento de Bolívar, Alberto Bernal explico, “Aquí la competencia el municipio de Mahates y el hospital debe tener un control del manejo de residuos, por eso tomamos medidas y enviamos una ingeniera ambiental para que realizara una inspección ocular en el sitio”.



Según el funcionario, la dirección de salud pública, de vigilancia y control y la subdirección ambiental de la Secretaría de Salud, continuarán realizando inspecciones en la zona, toda vez que se pudo confirmar en medio de una visita que los desechos habían sido retirados del punto que evidenciaba el video usado para la denuncia.



Bernal destacó, que si bien no encontraron la situación planteada en el video, no exime que se haya registrador tal disposición de residuos.



“En caso de que se vuelva a repetir una situación como esta y sea verificada por uno de nuestros inspectores, las sanciones contra el hospital podrían ir hasta un eventual cierre, porque no solo pone en peligro el funcionamiento hospitalario, sino también los pacientes, trabajadores y el entorno de la comunicad, por eso como autoridad sanitaria estaremos vigilantes de este caso”, añadió Bernal.



En la actualidad el Hospital de Mahates se encuentra en proceso de vigilancia y habilitación de varias áreas importantes para la población, por lo que es importante que cumpla los requerimientos de ley para la protección y cuidado de los pacientes.

