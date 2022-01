Dos menores wayús han muerto en lo que va corrido del año, en Manaure y Riohacha por problemas de desnutrición, denuncia la ONG Nación Wayú.



Así mismo, advirtió que Diana Epiayú, madre de una de las menores, podría presentar problemas de nutrición.



(Además: Deserción escolar en Valledupar se disparó en un 6,8 por ciento)



El primer caso se trata de una menor de nueve meses y se produjo el 8 de enero, en la comunidad indígena de Katurrulunsu, en zona rural del municipio de Manaure, en donde residía.

Más menores en peligro

se pudo determinar que la madre de la niña presenta graves afectaciones en su salud que por su estado y aspecto se podría deducir que son temas de desnutrición asociadas a otras enfermedades FACEBOOK

TWITTER

La menor desde hace varios meses venía presentando quebrantos de salud y al parecer no contaba con carnet de salud.



En igual situación se encuentra la madre de la menor, la cual no ha podido acudir a un centro asistencial debido a que posee doble cedulación, obtenidas en las jornadas que realiza la Registraduría Nacional del Estado Civil.



“De acuerdo a verificación de campo y acompañamiento de esta ONG, se pudo determinar que la madre de la niña presenta graves afectaciones en su salud que por su estado y aspecto se podría deducir que son temas de desnutrición asociadas a otras enfermedades”, denunció Nación Wayú.



(También: Declaran alerta roja hospitalaria por alta ocupación de camas UCI en Tolima)



Epiayú, de 32 años, tiene otros tres hijos, y no cuenta con recursos económicos para trasladarse, muy a pesar de que la comunidad se encuentra ubicada a unos 15 minutos de la capital guajira, en la vía Riohacha - Maicao, a la altura del kilómetro 16 más 500 metros.

ONG lamenta muerte de menores por física hambre

El segundo caso, se trata de una menor de 16 meses de nacida, cuyo deceso se registró este lunes festivo, en la comunidad el Ciruelo, en jurisdicción de Riohacha, ubicada a unos 15 minutos de la vía a Cucurumana.



La ONG lamenta que no se pueda evitar la muerte de estos menores “por física hambre y sed, a pesar de numerosos diagnósticos, debates, advertencias, fallos y órdenes de los más altos tribunales del país para atender esta problemática”.



(Lo invitamos a leer: Así subirán los arriendos en Medellín para este 2022)



Explica que son muchas las causas que se han expuesto por este flagelo, como la corrupción, la dispersión de las comunidades, la falta de agua potable, la sequía, la inestabilidad administrativa y la crisis por la migración venezolana y hay un gran abanico normativo que de nada ha servido para evitar las muertes.

Facebook Twitter Linkedin

El Instituto Nacional de Salud reportó, en el 2015, 37 muertes por desnutrición . Foto: Yomaira Grandett / EL TIEMPO

En La Guajira parece que se hubieran violado las

normas y las órdenes que emitidas por las altas cortes

Así mismo, dejó en duda de que estos dos casos pudieran ser los primeros reportados en lo que va corrido de 2.022 o si ya existen otros casos similares de los que no se ha tenido conocimiento.



Asegura además que, en La Guajira parece que se hubieran violado las normas y las órdenes que emitidas por las altas cortes, como la Sentencia T-302 que declaró el Estado de cosas inconstitucionales y las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor del pueblo wayú, las cuales han sido desacatadas.



(Le puede interesar: Baja letalidad, uno de los efectos de vacunación anticovid en Barranquilla)





La oenegé solicitó a la Fiscalía y a la Procuraduría, investigar penal o disciplinariamente al ICBF Regional Guajira, gobernación de La Guajira, las secretarías de Salud departamental y municipal y demás instituciones encargadas de velar los derechos de los niños, por los posibles delitos de omisión y fraude a resolución judicial.



Argumentando que las medidas cautelares otorgadas por la CIDH y la Sentencia T-302 que declara el estado de cosa inconstitucional, se encuentran en total desacato y la muerte de niños por física hambre no se detiene.



Eliana Mejía Ospino

Especial para El TIEMPO

Riohacha

Más noticias en Colombia

Declaran alerta roja hospitalaria por alta ocupación de camas UCI en Tolima

Turismo en alza por temporada decembrina y año nuevo en Sucre