Desde hace varias semanas, docentes y padres de familia vienen denunciando la entrega de alimentos en mal estado, raciones con menores cantidades a las convenidas y demoras en el suministro del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en varias instituciones educativas del Quindío.

La madre de familia Yurani Díaz denunció que su hija de 6 años se ha enfermado a causa del mal estado de los alimentos. "Llevan las frutas y verduras en el estado más malo que puede haber, dan una panela para 4 días para 20 niños. Mi niña ha tenido vómito y dolor de estómago, yo le tengo que empacar lonchera para que no se coma eso".



La presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Quindío (Suteq), Vivian Charlot Bernal, comentó que la ración del PAE cada vez es menor.



Bernal explicó que el PAE actualmente solo es un complemento alimentario, por eso es tan poquita y cada vez es menor la cobertura. "En un grupo de 34 niños nos pueden llegar solo 17 refrigerios y nosotros tenemos que mirar a quién le damos la prioridad, cómo decide un docente qué niño tiene más hambre que otro, todos quieren comer", dijo la docente y sindicalista.

Comida en mal estado en el PAE de Quindío. Foto: Cortesía de la comunidad

La presidente del Suteq también denunció que, por ejemplo, las frutas llegan "muy maduras o muy verdes" y los menores no tienen más remedio que desecharlas o guardarlas hasta que maduren.



"El operador está en la obligación de que los productos lleguen con calidad, pero tenemos reiteradas quejas que nos llegan de las frutas y demás. El contratista que licitó y ganó tenía que conocer las condiciones del departamento, no puede venir a decir ahora que por días de lluvia el PAE no llegó por ejemplo a Génova, es que, si llega el maestro, tiene que llegar el PAE", dice Bernal.



Aunque la Secretaría de Educación del Quindío ha recaudado las quejas y las pruebas para presentarlas ante la Secretaría Jurídica de la Gobernación del departamento, una sanción al operador 'Unidos somos más Quindío' implicaría que los 30.730 estudiantes beneficiados con el PAE se vean afectados durante más de 45 días.



La secretaria de Educación, Liliana María Sánchez, dijo que abrir una nueva licitación podría perjudicar más a los menores. "Cancelar un contrato en estos momentos sería muy triste para nuestros niños porque tendríamos que esperar como mínimo 2 meses para tener un nuevo operador. Hicimos un fuerte llamado de atención al operador para que cumpla con el objeto contractual y, sino que se someta a las acciones de ley", precisó.



Durante una reciente mesa de seguimiento que contó con la veeduría ciudadana del PAE, la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación, el Suteq, los rectores de las instituciones educativas y los entes de control, se expusieron las diferentes quejas y el operador se comprometió a cumplir con la prestación del servicio.



El representante legal del operador 'Unidos somos más por el Quindío', Camilo Giraldo, aseguró que las dificultades se han presentado ‘debido a diferentes factores, como el alza en los precios o la escasez en los alimentos. "El azúcar subió un 35 %, y la leche en el país y en el Quindío está tan escasa que hemos debido importar leche en polvo. Son variables que para la comunidad son transparentes, pero que a nosotros nos golpea directamente", señaló.



De otro lado, la presidenta del Suteq también afirmó que tiene reparos con la minuta aprobada por los nutricionistas para el refrigerio industrializado: "Es una bomba calórica, una leche saborizada, un panificado y se completa con un bocadillo veleño o panelita y fruta, todo eso es pura azúcar, no entiendo como los nutricionistas avalan estas raciones".

