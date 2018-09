Denuncian hacinamiento en calabozos de la estación de Policía Maicao

En condiciones infrahumanas conviven 149 internos, recluidos en los calabozos de la estación de Policía de Maicao, ante la imposibilidad de ser trasladados a la Cárcel de Riohacha, construida para 100 personas y que registra en promedio más de 450 detenidos.



Los internos entre hombres y mujeres, están siendo procesados por delitos relacionados con homicidio, concierto para delinquir, porte ilegal de armas y municiones, entre otros. El 30 por ciento de los capturados son ciudadanos venezolanos, quienes han infringido la ley.

Ante esta difícil situación, el Teniente Coronel Germán Giraldo, Comandante del Distrito de Policía de Maicao, tomó la decisión de hacer un llamado urgente a la Administración municipal, que debe tener un compromiso frente a estas personas, así como a organismos como la Defensoría del Pueblo, la Personería, y demás entes de control que puedan con su voz ayudar a mediar por los detenidos, “hay un hacinamiento desde cualquier punto de vista”.



De igual forma Giraldo, advierte que “esto no es un centro penitenciario y nosotros no estamos en condiciones de albergar esta cantidad de personas”.



La Estación de Policía cuenta con tres calabozos con una capacidad para unos cinco internos. Actualmente, cada uno cuenta con 30 personas y un pequeño e improvisado ventilador. Los de menor peligrosidad han sido instalados en un calabozo improvisado con colchonetas.



En la imagen, se puede apreciar la difícil situación de insalubridad en la que se encuentran los capturados, quienes reclaman atención médica y brigadas de salud, ya que presentan muchas rasquiñas. También denuncian que no tienen baños y los sacan de los calabozos cada cinco días.



Finalmente Giraldo, asegura que los abogados de los internos tampoco aparecen para estar pendientes de sus procesos.



