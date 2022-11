La secretaria de Educación del Huila, Milena Oliveros Crespo, se pronunció sobre un aparente cobro irregular a docentes en medio de las pruebas del concurso de ingreso al magisterio, realizadas en septiembre pasado.



De acuerdo con una publicación en el Diario del Huila, al parecer hubo pagos en efectivo a personas inescrupulosas que este año se habrían dedicado a vender exámenes y resultados de las pruebas del concurso docente.



(Siga leyendo: Villavicencio: lo que se sabe del secuestro y violación a vendedora de arepas).

Las denuncias señalan que cientos de maestros fueron encerrados por desconocidos en fincas, el día anterior al examen, de Neiva, Rivera y San Agustín para que recibieran las respuestas de la prueba. A algunos participantes les habrían cobrado entre 3 y 12 millones de pesos, pero no les cumplieron porque muchos de ellos no aprobaron la prueba.



Sobre ese tema, la secretaria de Educación del Huila, Milena Oliveros Crespo, afirmó que "a la fecha no tengo conocimiento de la primera denuncia. Hay que entender que éste es un concurso público que desarrolla la Comisión Nacional del Servicio Civil. No obstante, hacemos un llamado a los docentes para hacer bien las cosas y lo correcto no es pagar para hacerle trampa a un concurso público, sino prepararse como es debido para ingresar en estas convocatorias públicas del magisterio", dijo la funcionaria.



(Le recomendamos: Resucitaron humedal que estuvo a punto de desaparecer, en Mariquita, Tolima).



Considera que, si hubo fraude, los docentes conocedores debieran denunciar ante Procuraduría y la Comisión Nacional del Servicio Civil: "este tipo de actuaciones ilegales, tanto del que ofreció los exámenes resueltos o las preguntas contestadas con anticipación a la fecha del concurso, como del que participó del mismo pagando recursos de los cuales se habla de diversas tarifas dependiendo si era para nombramiento como docente de primaria, secundaria, coordinadores o rectores".



Oliveros considera importante que los docentes no se dejen sobornar y denuncien estos hechos "que ponen en evidencia no sólo al oferente del acto delictivo sino también al comprador del mismo, y a ambos les cabe responsabilidad porque se configura un fraude contra el proceso de convocatoria pública".



La Fiscalia del Huila, por su parte, señaló que no ha recibido denuncias del caso.

Más noticias

En video: comunidad detiene a presuntos delincuentes y los obligan a desnudarse

Por no hablar italiano, paisas pagaron $ 4 millones por almuerzos en El Vaticano

NEIVA