Trabajadores denuncian cientos de despidos en medio de la pandemia

El sector petrolero no solo ha reducido la operación por la emergencia sanitaria sino por los bajos precios históricos del crudo en los últimos días. Estas dos circunstancias han generado, según la USO, el principal sindicato petrolero del país, un despido masivo de trabajadores de la refinería de Barrancabermeja, la de Cartagena y de algunos campos petroleros en el Magdalena Medio y el sur del país.

“Son trabajadores tercerizados que están ubicados en las refinerías y en los campos petroleros del Magdalena Medio. En total son entre seis mil y siete mil despidos”, indica Edwin Palma Egea, dirigente de la USO.



En el Meta, el sindicato también denuncia el despido de por lo menos cinco mil trabajadores de la industria petrolera.



El director de asuntos jurídicos de la (USO), Camilo Acero, señaló que las decisiones tomadas por el Gobierno para evitar los despidos en las empresas de la industria petrolera han sido insuficientes y equivocadas.



“Aun cuando Ecopetrol se ha portado bien con sus trabajadores vinculados directamente, empresas contratistas de los municipios de Castilla La Nueva, Acacías, Guamal, Villavicencio y Puerto López han despedido a los trabajadores, que se quedan sin salarios y sin derecho a la seguridad social”, dijo Acero.



Igual situación se está viviendo en las minas de carbón en Cesar, donde el sindicato de trabajadores de la empresa temporal Manpower Group Co, (Sintraeman) subcontratista del grupo Prodeco, manifestó su preocupación frente a la reciente cancelación de contratos de 400 trabajadores que venían laborando desde hace varios años en los proyectos mineros del grupo Prodeco, localizado en los municipios de El Paso, La Jagua de Ibirico y Becerril (Centro del Cesar).



Estas quejas también fueron notificadas al ministerio de trabajo y de la protección social por parte del Senador cesarense, Didier Lobo, quien consideró infortunado el despido masivo en el sector minero. “Se están irrespetando las medidas establecidas por el Gobierno Nacional para enfrentar el Estado de Emergencia sanitaria”, sostuvo el senador.



La empresa se defiende. “Nosotros estábamos en el proceso de continuar estas operaciones en la mina. Y a la luz de la emergencia, habíamos adoptado los protocolos internacionales y locales. Infortunadamente, no hubo un acuerdo entre la comunidad. Por otra parte, las autoridades locales y departamentales, a través de medios de comunicación se opusieron a que continuáramos en estas condiciones” subrayó Oscar Eduardo Gómez, vicepresidente legal del Grupo Prodeco.



De otro lado, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), subdirectiva Antioquia, denunció varios casos de despidos en unas 10 empresas, cuyo argumento es la contingencia del coronavirus, pero todavía no tienen cifras exactas porque apenas estaban consolidando la información.



Y en Cartagena, fueron despedidos 170 barrenderos de Pacaribe, una de las dos empresas de aseo de esta capital.



“El argumento que nos dieron es que la figura contractual que ellos manejan con nosotros les da autonomía para terminar el contrato cuando ellos quieran y que por la pandemia ya no había tantas basuras en la calle”, dijo Douglas Rivero, uno de los afectados.

NACIÓN

