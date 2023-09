Los habitantes del Inírida, en Guainía, le piden al gobierno que adelante las obras en la plaza de mercado del municipio que debió ser entregada el pasado 31 de julio de 2022.



Los comerciantes denuncian que el posible elefante blanco los ha perjudicado debido a que perdieron sus lugares de trabajo. Por su parte, la Contraloría advirtió que está adelantado un proceso de responsabilidad fiscal debido a las demoras en la obra.

Mediante un comunicado, el ente de control expresó que la construcción presenta irregularidades por parte de la Alcaldía de Inírida. El presupuesto inicial para la plaza de mercado era alrededor de 5.000 millones de pesos y ya habría alcanzado los 8.000.



“Se estableció que la obra no ha culminado a pesar de que el plazo contractual culminó el 31 de julio de 2022. Adicionalmente, se evidenciaron falencias en la estructuración del proyecto y en la estimación de los términos de ejecución, lo que ha generado que la estructura no cumpla con la finalidad para la cual estaba destinada”, indicó la entidad.



Ante la preocupación de los organismos de control, los ciudadanos también han mostrado su molestia con la demora de las obras. Los más afectados son los vendedores ambulantes que fueron sacados de su espacio.



“Yo estoy pagando impuestos. Me perjudica mucho hasta el presente bastante porque estoy pagando desde que empezó la obra para no perder el puesto. Si yo paro cuando me vaya otra vez a trabajar allá me van a decir que no hay cupo y lo dejan a uno por fuera. Lleva harto tiempo esa obra ahí”, señaló el comerciante Arnulfo Vanegas.



Las personas que viven cerca de la construcción también han manifestado su inconformismo con la demora.



“Los vendedores ambulantes no tienen dónde llegar y vender su producto. Necesitamos que culminen la obra para que los vendedores puedan tener su espacio para trabajar. se supone que ya deberían estar trabajando. La administración municipal no se ha manifestado con esa obra”, indicó Robinson García, trabajador del sector.



La Contraloría indicó que investigará las supuestas irregularidades de la administración municipal y a los contratistas de la obra. Este medio intentó comunicarse con el alcalde de Inírida, Pablo Acosta, pero no obtuvo respuesta.

Facebook Twitter Linkedin

Comerciantes declaran que han sido los más afectados por las demoras. Foto: Cortesía

Silvia Contreras Rodelo

Redactora de Nación

EL TIEMPO