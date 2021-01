Denuncian el asesinato de una mujer trans en Mariquita, Tolima

La Red Comunitaria Trans, organización que trabaja por los derechos de la población trans en Colombia, denunció este lunes, a través de sus redes sociales, el asesinato de una mujer trans en el municipio de Mariquita, en Tolima.



La víctima fue identificada como Samantha, a quien sus allegados llamaban de cariño Sammy. Medios locales reportan que la mujer trabajaba como estilista en ese municipio.



De acuerdo con la información compartida por esa organización, los hechos ocurrieron el sábado 02 de enero, cuando Samantha "fue atacada por hombres armados que se movilizaban en una motocicleta y huyeron del lugar sin ser identificados".



Los agresores, añadió esa organización, "llegaron hasta la Calle 10, entre carreras Segunda y Tercera, y de manera indiscriminada dispararon contra la humanidad de Sammy".



De momento, las autoridades no han emitido un parte de información sobre el hecho. Sin embargo, familiares y amigos elevaron un llamado por medio de redes sociales para que se investiguen los móviles del crimen y se dé con el paradero de los responsables.



La Red Comunitaria Trans informó, además, que este es el primer asesinato de una persona con experiencia de vida trans que se registra en 2021.



Según un conteo que adelantó esa misma organización, en 2020 se documentaron 31 casos de personas trans asesinadas en el país.



"La situación no parece mejorar", lamentaron, al tiempo que manifestaron: "Las personas trans queremos vivir... no sólo sobrevivir".

Con gran dolor tenemos que registrar el primer asesinato del año. Cerramos el 2020 con 31 personas trans asesinadas y la... Publicado por Red Comunitaria Trans en Lunes, 4 de enero de 2021

