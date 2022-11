Las Cantoras Esperanza y Paz y los integrantes de la agrupación musical Plu con Plá de Tumaco habrían sido objeto de discriminación racial en un aeropuerto de Alemania, cuando realizan una gira por Europa para denunciar la grave crisis humanitaria que vive el Litoral Pacífico de Nariño.



La denuncia la hizo el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda sobre las que serían acciones discriminatorias y de violencia racista en el aeropuerto Willy Brandt de Berlín, Alemania, y en una aerolínea, en la mañana del lunes 21 de noviembre.

“Los hechos sucedieron al pasar por el control de seguridad para tomar el vuelo EJU5851 de la aerolínea EasyJet con destino a Valencia-España”, indicó y recordó que la delegación tumaqueña se encuentra en Europa desde el pasado 3 de noviembre, con el propósito de dar a conocer a la comunidad y organismos internacionales la crisis humanitaria que se está registrando en la Costa Pacífica nariñense, como consecuencia del fuerte conflicto armado.



Pero también tiene como objetivo adicional la gira por territorio europeo, revelar los procesos culturales que se vienen impulsando en la región del sur de Colombia.



Al contar en detalle cómo sucedieron dichos actos discriminatorios el organismo indicó: “el control de seguridad del aeropuerto de Berlín realizó una requisa excesiva, indiscriminada y grotesca, usando violencia y discriminación racial y xenofobia, esto tendiendo en cuenta que fueron las únicas personas retenidas y revisadas por los trabajadores de dicho aeropuerto”.



De acuerdo con el citado colectivo, el personal que labora en dicho terminal aéreo “violentó la integridad física de las personas mencionadas, debido a que tocaron de manera violenta sus partes íntimas, cosa que no pasaba con personas de tez blanca que ni siquiera eran requisadas”.



Según la misma denuncia, los empleados tampoco quisieron prestar la ayuda necesaria a los colombianos para encontrar la puerta de embarque, “al llegar a la puerta de embarque también fueron rechazadas por parte del personal de EasyJet quienes prefirieron no permitir el acceso a las compañeras y compañeros”.



Los tres tumaqueños que resultaron afectados con la medida fueron María Nurys, Fernanda y Jhon Jairo quienes perdieron el vuelo que los llevaría a la ciudad de Valencia, España, con el fin de participar en el VII Encuentro del Foro Internacional de Víctimas.



El Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda rechazó toda expresión de violencia, racismo y discriminación, por lo que exigió a la Presidencia de la República y Cancillería de Colombia, al igual que a la Embajada de Colombia en Alemania que se tomen las acciones urgentes para evitar nuevas vulneraciones de los Derechos Humanos.



Pero, además, solicitó que se estudien las alternativas encaminadas a reparar el daño causado a las integrantes de las Cantoras Esperanza y Paz de Tumaco y del grupo musical Plu con Plá.



Las Cantoras Esperanza y Paz de Tumaco es un grupo compuesto por mujeres familiares de personas desaparecidas en ese territorio de Nariño, las cuales se han vuelto visibles a través de sus presentaciones en los escenarios local, regional y nacional.



La misma agrupación se ha destacado porque compone sus propias canciones a partir de versos inspirados en sus vivencias y experiencias, con mensajes que resaltan sus manifestaciones culturales y folclóricas y el rechazo a todas las manifestaciones de violencia y maltrato.



“Por eso yo no me callo, siempre de la verdad, mujeres rebeldes, mujeres activas, mujeres del Pacífico y América Latina”, dice una de sus últimas producciones musicales.



Mientras tanto el grupo musical tumaqueño Plu con Plá ya tiene varias producciones que destacan el folclor y el arte del Pacífico colombiano, pero además no comparten el racismo, marginamiento y la pobreza en esos territorios del país.

