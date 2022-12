“Hay balas por todos lados, animales asesinados, viviendas afectadas”, así se describe la grave situación por la que atraviesan algunos resguardos del pueblo indígena Awá en Nariño, en un documento en el que se cuestiona la negligencia de las autoridades e instituciones del Estado, lo que ha ocasionado el recrudecimiento de la crisis humanitaria en la región desde el pasado mes de noviembre.



La denuncia fue hecha a través de un comunicado por el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, la Organización de Resguardos Indígenas del Pueblo Awá del Pacífico y la Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense.



(Le puede interesar: Inseguridad: en vía pública asaltaron al Secretario de Seguridad de Buenaventura)

“Denunciamos la negligencia de las autoridades e instituciones nacionales, regionales y locales que no se han tomado con seriedad y urgencia la atención a la situación humanitaria tan difícil que están viviendo estas comunidades”, señalaron las tres organizaciones sociales, que además reiteraron que la difícil situación social se produjo desde el momento en que grupos armados ilegales protagonizan fuertes enfrentamientos en el territorio ancestral.



A la postre, eso originó desplazamientos masivos y confinamientos en la comunidad indígena y la población afrodescendiente.



Según las investigaciones adelantadas por las tres entidades, las comunidades más afectadas son: Las Almas, El Barrero, la Feliciana, Tigrillo Chiquito, Tigrillo Grande, Cacique, Alto Azúcar y Quejuambí Centro pertenecientes al resguardo indígena Quejuambí Feliciana, localizado en el municipio de Tumaco.



(Además: Autoridades de salud advierten sobre el aumento de casos de covid-19 en Cali)



Pero a la vez han resultado perjudicados por la violencia los resguardos Pulgande Campoalegre, Gran Rosario, Gran Sábado, Piguambí Palangala, al igual que las comunidades negras del Consejo Comunitario La María.



En cuanto a los sucesivos combates entre los grupos al margen de la ley en la zona, afirmaron que comenzaron en el resguardo Piguambí Palangala, pero se han extendido hacia el territorio de Alto Mira y Frontera, a orillas del río Mira.



Revelaron además que “la situación se volvió más crítica en la tarde del pasado 30 de noviembre de 2022, debido a que la disputa armada se realizó en inmediaciones de las viviendas de las comunidades”.



(Le puede interesar: Alcalde de Cali designó a Robert Andrey Madrigal como secretario (e) de Cultura)



El panorama en la zona se torna muy complejo si se tiene en cuenta que alrededor de 600 personas de las comunidades indígenas y negras se han tenido que desplazar hacia un albergue humanitario situado en el corregimiento de Llorente, zona rural de Tumaco, y a otros resguardos más cercanos.



“Las personas que no se desplazaron forzadamente están actualmente en situación de confinamiento, sin alimentación o agua potable”, y luego se sostuvieron que la restricción a la movilidad terrestre y fluvial está afectando a por lo menos 56 familias con 198 personas que aún se encuentran en las zonas donde continúan los enfrentamientos.



A lo anterior se suma el registro de circunstancias particulares como los daños a los cultivos de pancoger, la muerte de animales y la afectación a los espacios comunitarios por el cruce de disparos en los enfrentamientos que sostienen los grupos armados.

“Balas por todos lados”

El informe conocido es tan preocupante cuando subraya que “las fotografías que se han podido tomar demuestran la barbarie por la que están atravesando; balas por todos lados, animales asesinados, viviendas afectadas, entre otras”.



También denunciaron que “las comunidades indican que la fuerza pública ha entrado realizando señalamientos y afirmaciones falsas, que han profundizado el riesgo de las comunidades”.

En pueblo awá se vive difícil situación de violencia. Foto: Archivo particular

En cuanto a lo que ha sido hasta el momento la ayuda humanitaria por parte de las autoridades hacia las comunidades, ha sido nula.



(Lea también: Aterrador: mujer fue asesinada a puñaladas por su pareja en un motel de Cali)



“Una parte de la población está durmiendo en el suelo, pues no se han recibido colchonetas”, advirtieron, al tiempo que tampoco, según la denuncia pública, se ha hecho entrega de elementos de aseo a la población desplazada, entre quienes se encuentran niños, mujeres y adultos mayores.



“La población confinada no ha recibido ningún tipo de atención”, recalcaron y agregaron que no se han cumplido tampoco jornadas de salud a pesar de haberse presentado enfermedades en las comunidades.



Las organizaciones antes descritas exigieron al Gobierno Nacional, Departamental de Nariño y Municipal de Tumaco y Barbacoas la atención inmediata y urgente que demanda el pueblo indígena Awá, orientada a detener la vulneración de los derechos humanos que sufren las comunidades, al igual que proporcionar la ayuda humanitaria efectiva y rápida.



MAURICIO DE LA ROSA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

PASTO