Alerta por ataques a perros y gatos en Quindío

Habitantes y defensores de los animales en Montenegro, Quindío, lanzaron una voz de alarma por los casos de ataques a varios perros y gatos que se han presentado en los últimos días en este municipio.



Según Luis Eduardo Garzón, auxiliar veterinario e integrante de la Fundación Esperanza Animal, desde hace un mes se vienen presentando las agresiones con armas cortopunzantes y hasta armas de fuego.



Al menos cinco casos se han registrado en diferentes sectores de esta localidad. También han aparecido animales envenenados.



“Decidimos denunciar los casos porque no tenemos indicios de quién o quiénes puedan estar haciendo estas cosas, no tenemos pruebas y la Fiscalía nos pide que tengamos al menos testigos. No podemos permitir que se sigan registrando estos casos. Los animales estaban en condición de calle y no sabemos nada más”, dijo Garzón.



Narró, además, que el caso más impactante se presentó el pasado sábado en un sector cercano al parque del Café.



“Aparecieron tres perritos abandonados, uno tenía una herida muy grande en la cola al parecer por arma de fuego, pero ya estaba muerta. Una persona la enterró y no sabemos qué pasó con los otros perritos, cuando fuimos a buscarlos ya no estaban”, aseveró Garzón.



El auxiliar veterinario agregó que “estamos muy preocupados por lo que está sucediendo, el llamado es para que la comunidad denuncie. Yo les puedo dar asesoría, se pueden comunicar con la fundación al número 300 8714245 para indicarles cómo seguimos la ruta de denuncia”.



La mayoría de casos se han presentado en animales que no tienen propietario.