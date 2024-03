Denuncian ‘Bullying’ a estudiante en San Marcos, Sucre: fue agredida en salón de clases

Una estudiante, de 16 años, fue agredida por una de sus compañeras de estudios, al punto de hacerla perder el conocimiento, cuando se encontraba en pleno salón de clases de la Institución Educativa Técnico Agropecuaria El Limón, en la zona rural de San Marcos (Sucre).

La situación al parecer fue la crónica de algo anunciado, porque el caso de ‘bullying’ en contra de la joven, al parecer, se venía registrando desde hace un tiempo atrás, lo que habría sido denunciada por el padre de la alumna.

Como que ya tenía planeado que iba a golpear a mi hija

La escena de la agresión supuestamente fue preparada por la estudiante que comete el hecho y lo hace con la participación de otra joven, quien graba con su celular lo ocurrido y lo hace con antelación.

“Desde hace tiempo la agredía con palabras vulgares y ahora como que ya tenía planeado que iba a golpear a mi hija, porque desde antes de hacerlo, su compañera comenzó a grabar lo que pasaba”, comentó el padre de familia.

Más detalles del caso

El padre de la menor señala que está sorprendido con lo sucedido, porque, a pesar de las denuncias que presentó, las directivas del colegio no hicieron nada para evitar que los insultos pasaran a mayores.

De igual manera, manifestó que las cosas ocurrieran dentro del salón de clases, sin que ningún docente se diera cuenta de la agresión.

“Después que mi hija quedó en el suelo sin conocimiento, es cuando los profesores se dan cuenta de lo que pasó y la comenzaron a atender”, dijo.

Las directivas del colegio habrían solicitado la intervención de la Policía de Infancia y Adolescencia, pero al parecer esta nunca llegó al colegio.

El rector de la Institución Educativa El Limón, José Luis Abad Martínez, realizó un Comité de Convivencia con la presencia de los padres de las dos estudiantes y se confirmó que la joven agresora fue sancionada con ocho días de suspensión.

De acuerdo con el padre de la niña agredida, el colegio no cuenta con las herramientas para atender una situación como la que se presentó.

“En el colegio no hay una profesional de la psicología, no tiene una orientadora que pueda intervenir en estos casos y ayudar a las jóvenes. El colegio tiene muchas necesidades”, precisó.

Amenazas de muerte

Después del Comité de Convivencia, el padre de la estudiante denunció que fue amenazado de muerte por un hermano de la alumna que grabó el video de la agresión y que lo hizo delante de varios profesores.

“Cuando llegué al colegio, un hermano de la muchacha que grabó el video me desafió a pelear, me dijo que me iba a matar y lo hizo en la propia Institución delante de los profesores”, afirmó.

El padre de familia informó que hará la denuncia respectiva ante las autoridades en el municipio de San Marcos.

Por parte de la Secretaría de Educación departamental, se indicó que harán visitas a la Institución Educativa involucrada en el caso, con el objetivo de verificar lo ocurrido.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo